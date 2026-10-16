La promoción estará vigente durante octubre y contempla devoluciones mensuales por compras en supermercados adheridos, abonadas directamente en la CuentaRUT de los ganadores.

BancoEstado lanzó una promoción durante octubre que permitirá a los usuarios de CuentaRUT ganar uno de los 100 premios asociados a compras de supermercado durante un año.

Para participar, los clientes deben realizar pagos a través de la aplicación RutPay hasta el 31 de octubre de 2026, lo que les permitirá ingresar automáticamente al sorteo.

Supermercado gratis por un año: cómo participar en el sorteo de BancoEstado con RutPay

La campaña considera distintas formas de pago mediante RutPay en comercios y canales adheridos, entre ellos transacciones con código QR, RutPay MiPYME, Botón de Pago RutPay, Compraquí y CajaVecina, además de Mini Apps y otras alternativas contempladas en las bases.

Cada compra válida suma una oportunidad de participar, mientras que quienes registren al menos un pago también podrán obtener oportunidades adicionales por utilizar Pasaje QR y realizar una transferencia exitosa, una vez por cada modalidad durante la promoción.

En cuanto a los premios, cada ganador podrá recibir devoluciones mensuales por compras realizadas con RutPay en las cadenas de supermercados adheridas.

El beneficio contempla un reembolso de hasta $200.000 al mes, con un tope anual de $2.400.000, monto que será abonado en la CuentaRUT de la persona seleccionada. Además, cada participante podrá adjudicarse un solo premio.

Para participar, los clientes deben utilizar RutPay durante el período de vigencia de la campaña y cumplir las condiciones establecidas en las bases del concurso.

De esta manera, cada pago válido realizado entre el 1 y el 31 de octubre permitirá sumar opciones para acceder a uno de los 100 beneficios que BancoEstado entregará para compras de supermercado durante 2027.