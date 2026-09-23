Las cifras fueron entregadas durante la discusión de una reforma que busca modificar las actuales reglas frente a este tipo de delitos.

El presidente de BancoEstado, Mario Farren, estimó que las pérdidas de la entidad estatal por fraudes superarán los US$20 millones durante 2026, mientras que el monto acumulado en los últimos cinco años alcanzaría los US$400 millones.

Las cifras fueron expuestas ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y dadas a conocer por The Clinic, en medio de la discusión de la reforma al mercado de capitales y acceso a la casa propia, que contempla modificaciones a la denominada ley de fraudes.

Fraudes en tarjetas: BancoEstado estima pérdidas por más de US$20 millones en lo que va del año

El proyecto propone cambiar el estándar de responsabilidad de los clientes frente a operaciones fraudulentas, reemplazando el actual criterio de dolo o culpa grave por uno de culpa leve e incorporando una presunción de falta de cuidado cuando la operación haya sido realizada con autenticación forzada.

Farren respaldó la modificación y sostuvo que el actual sistema genera elevados costos para la banca, además de sobrecargar las sucursales y provocar dificultades para los usuarios que deben recurrir a tribunales.

“No tengo las cifras para todo el sistema, pero habría que obviamente extrapolar y hacer un cálculo, y llegar a la conclusión de que este es un problema que sigue afectando al sistema y en particular a BancoEstado”, sostuvo el presidente de la entidad.

Farren agregó que los US$400 millones acumulados durante los últimos cinco años representan un impacto equivalente al financiamiento de unos 200 mil subsidios con garantías especiales (Fogaes) para el acceso a la vivienda.