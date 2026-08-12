El radical cambio en la CuentaRUT de BancoEstado que beneficiará a más de 134 mil estudiantes

BancoEstado anunció una importante modificación para acceder a la CuentaRUT, lo que impactará directamente en los estudiantes que reciben becas del Estado.

BancoEstado dio a conocer un importante cambio en los requisitos de acceso a CuentaRUT, el cual tendrá un significativo impacto en más de 134 mil estudiantes beneficiarios de Junaeb.

A partir de ahora, jóvenes chilenos y extranjeros con cédula de identidad vigente podrán acceder al producto financiero desde los 12 años.

La modificación permitirá que adolescentes puedan recibir y administrar directamente distintas becas entregadas por el Estado. De esta forma, se verán beneficiados más de 134 mil estudiantes que reciben aportes de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), al facilitar la entrega y gestión de estos recursos a través de CuentaRUT.

El cambio en la CuentaRUT de BancoEstado que beneficiará a miles de estudiantes

“CuentaRUT acompaña hoy a más de 15 millones de clientes en todo el país. Junto con nuestra amplia cobertura, que considera 427 sucursales y más de 45 mil puntos CajaVecina, ampliar su acceso desde los 12 años, sin distinción de género o sexo, nos permite seguir acercando soluciones financieras a más jóvenes y entregarles una alternativa segura para recibir y administrar sus recursos con mayor autonomía”, expusieron desde BancoEstado.

Antes de este cambio, los estudiantes hombres menores de 14 años debían contar con un tutor para recibir sus beneficios, los que eran pagados a través de la CuentaRUT del representante o mediante pago por caja. En el caso de las mujeres, podían abrir una CuentaRUT desde los 12 años.

Con esta actualización, la entidad bancaria elimina esta diferencia y unifica el requisito de edad, permitiendo que todos los estudiantes que cumplan las condiciones puedan acceder a una CuentaRUT a partir de los 12 años.

Bajo este contexto, el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, manifestó que “es una muy buena noticia, que permite a los estudiantes acceder de manera directa a sus beneficios, aprender desde muy chicos sobre educación financiera y administrar sus propios recursos y, por otro lado, permite a nuestra institución asegurar con mayor certeza que los recursos lleguen de manera correcta a sus beneficiarios”.

Gracias a esta modificación, estudiantes desde los 12 años podrán recibir directamente beneficios como la Beca Indígena, Beca de Integración Territorial, Beca Presidente de la República, Beca de Mantención, Beca Patagonia Aysén, Beca Aysén y Beca Magallanes, entre otras.