Trabajadores de Cesfam de Puente Alto advierten paro indefinido desde el lunes tras ataque al recinto

Los funcionarios mantienen suspendidas las atenciones tras los daños registrados durante la noche del jueves y esperan respuestas de las autoridades sanitarias para retomar sus labores.

Foto: Diario Puente Alto al Día

Los trabajadores del Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez, ubicado en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, advirtieron que podrían iniciar un paro indefinido este lunes 19 de octubre si no reciben respuestas concretas de las autoridades tras los destrozos que afectaron al establecimiento durante la noche del jueves.

La movilización mantiene suspendidas las atenciones de salud, mientras los funcionarios esperan soluciones para retomar sus labores.

Trabajadores de Cesfam de Puente Alto advierten paro indefinido

La protesta se desarrolló durante la mañana de este viernes y busca visibilizar tanto los daños ocasionados en el recinto como las condiciones en que deben trabajar sus funcionarios.

Según explicó Carla Ortiz, representante de los trabajadores, un grupo de menores ingresó durante la noche y destruyó parte de las instalaciones, lo que impide atender a los usuarios con normalidad.

“Estamos por el momento sin actividades. Anoche una turba de niños entró a hacer destrozos al Cesfam, lo que hoy no nos da las condiciones para poder prestar las atenciones a los usuarios”, señaló Ortiz a Puente Alto al Día.

“Tuvimos que mantener el centro cerrado esperando respuesta de la ministra de Salud, a darnos respuestas concretas, para ver qué va a pasar con nuestro recinto de salud debido a la falta de recursos que tenemos en el sector”, sostuvo la dirigenta. Por ello, los trabajadores se mantienen movilizados a la espera de compromisos que permitan resolver sus demandas y definir las condiciones para reanudar las atenciones.

En caso de no obtener una respuesta satisfactoria durante esta jornada, los funcionarios podrían sumarse a una paralización indefinida desde el lunes.

“Estamos a la espera de que nos den información concreta. En caso de que ella no venga, nos uniríamos a un paro indefinido el día lunes si no hay nada concreto”, manifestó Ortiz. De concretarse la medida, la continuidad de las prestaciones de salud para los vecinos de Bajos de Mena podría verse afectada.