La víctima denunció que fue interceptada mientras conducía su motocicleta y trasladada contra su voluntad hasta otro sector de la comuna.

Tres inspectores municipales de Puente Alto fueron detenidos este miércoles por su presunta participación en delitos de secuestro y tortura contra un hombre que se desplazaba en motocicleta.

El procedimiento fue realizado por funcionarios de la SIP de Carabineros al interior de dependencias de la Municipalidad de Puente Alto.

De acuerdo a fuentes policiales, la investigación se inició tras la denuncia de la víctima, quien acusó haber sido interceptada, golpeada y trasladada contra su voluntad.

Detienen a tres inspectores de Puente Alto por secuestro y tortura a motorista

Según los antecedentes, el hecho ocurrió en junio, cuando los funcionarios habrían reducido al motorista en un servicentro, para luego esposarlo y trasladarlo junto a su motocicleta hasta otro sector de la comuna, donde habría sido abandonado.

El fiscal Sergio Ortega señaló a T13 que “El día 6 de julio del año 2026 en la comuna de Puente Alto, específicamente en el servicentro Copec, ubicado en la avenida Conchalí con Eduardo Cordero. En dicho lugar, personal municipal concurrió hasta el lugar, procediendo a reducir de manera violenta a la víctima, quien se encontraba en su motocicleta, procediendo a agredirlo y a esposarlo a un vehículo municipal, para luego trasladarlo hasta un cuartel municipal, lugar donde fue agredido por personal municipal, no procediendo a su detención, no estando facultado legalmente para ello y además imputando en todo momento la comisión de un delito de robo”.

El persecutor agregó que “posteriormente fue abandonado en un sector de toma de la comuna de Puente Alto, resultando la víctima con lesiones de carácter menos grave”.

La Fiscalía Metropolitana Sur indicó que la investigación reunió declaraciones y registros de cámaras de seguridad del servicentro, municipales y cámaras corporales. “esta investigación fue desarrollada en conjunto con la SIP de la 20° comisaría, quien pudo determinar la existencia de este delito conforme las declaraciones, levantamiento de cámaras de seguridad tanto del servicentro como municipales y también cámaras corporales, entre otros elementos que se obtuvieron. SeráN formalizados por el ilícito ya referido y se pedirá la medida cautelar de prisión preventiva atendida la gravedad de los hechos”.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo afirmó que el municipio denunció los hechos y que los tres funcionarios fueron apartados de sus cargos.

“Es importante para nosotros señalar que dos de tres de estos funcionarios son excarabineros o carabineros en retiro. Por lo que debiesen haber conocido cada uno de los procedimientos y las formas de actuar”. Los detenidos pasarán este jueves a control de detención y posterior formalización, mientras continúan las investigaciones judiciales y los sumarios administrativos.