La medida responde a trabajos planificados de mantención y mejoramiento de la infraestructura sanitaria.

Aguas Andinas anunció un corte de agua potable que afectarán a distintas comunas de la Región Metropolitana durante las próximas horas.

Según informó la compañía a través de sus canales oficiales, las labores se desarrollarán en zonas específicas de las comunas de Lo Barnechea, San Miguel y Puente Alto, donde será necesario interrumpir el suministro para ejecutar intervenciones en la red.

La empresa explicó que estos trabajos forman parte de su programa de conservación y optimización del sistema de distribución, con el objetivo de garantizar una mejor calidad y continuidad del servicio para los usuarios.

Uno de los cortes programados tendrá una duración considerable, alcanzando hasta 15 horas continuas de suspensión, por lo que la sanitaria recomendó a los vecinos tomar las precauciones necesarias y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el período afectado.

Aguas Andinas reiteró el llamado a los clientes de las zonas involucradas a mantenerse informados mediante sus plataformas oficiales, donde se detallan los sectores específicos, horarios de inicio y término de cada interrupción programada.

La compañía señaló que una vez concluidas las obras, el suministro será restablecido de manera gradual hasta recuperar la normalidad en cada uno de los sectores intervenidos.

Alerta en Puente Alto y otras comunas: corte de agua se extenderá por hasta 15 horas

Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles 10 de junio.

San Miguel: Desde las 15:30 horas del miércoles 10 de junio hasta las 02:30 del jueves 12.

Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del miércoles 10 de junio hasta las 06:00 del jueves 11.