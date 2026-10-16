Trama Bielorrusa: defensa de Vivanco cuestionó filtración de la declaración de Gonzalo Migueles

Los abogados de la exministra de la Corte Suprema alertaron sobre una eventual infracción al artículo 182 del Código Procesal Penal.

ARCHIVO.

La defensa de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco cuestionó la filtración de la declaración que prestó Gonzalo Migueles ante la Fiscalía, ocasión en la que afirmó que su expareja sí estaba en conocimiento de que él recibiría un millonario monto si el máximo tribunal fallaba a favor del consorcio bielorruso Belaz-Movitec, en la disputa judicial que mantenía con Codelco.

En su testimonio, Migueles dijo que le reveló a Vivanco que el abogado Eduardo Lagos le pagaría si conseguía que se resolviera a favor del consorcio bielorruso, que mantenía una disputa judicial con Codelco.

“Es en ese momento y no antes en que ella toma conocimiento de los pagos que yo recibiría por esta causa“, detalló la expareja de Vivanco.

En declaraciones previas, Migueles había negado que su expareja tuviera conocimiento de los pagos que le hizo el abogado Lagos, e incluso aseveró que “ella nunca supo lo de la plata, nunca supo de eso, sino hasta la formalización, y en estos seis meses no hemos hablado“, lo cual también aseguró la exministra de la Corte Suprema.

Lo que dijo la defensa de Vivanco de la declaración de Migueles

De acuerdo con lo reportado, tras tomar conocimiento de la filtración de la declaración de Gonzalo Migueles, la defensa de Ángela Vivanco, presentó una cautela de garantía.

Al respecto, argumentó que el testimonio de la expareja de su defendida permanecía bajo reserva hasta el 6 de octubre, pese a lo cual la prensa lo difundió incluso antes de que las defensas tuvieran acceso.

Además, los abogados de la exministra de la Corte Suprema alertaron sobre una eventual infracción al artículo 182 del Código Procesal Penal, el que regula el secreto de las actuaciones de investigación, según informó radio Biobío.

A estos cuestionamientos se sumaron los que se dieron a conocer desde la defensa del abogado Eduardo Lagos, la que puso en duda las circunstancias en que se conocieron las declaraciones de Migueles y confirmó que aún no ha accedido al documento completo.

“Es una declaración contradictoria a todas las versiones anteriores que había entregado y que la utiliza y la realiza precisamente para condicionar la sustitución de libertad, para sustituirla por el arresto domiciliario total. Por lo tanto, son varios los antecedentes que hay que valorar más allá de simplemente lo literal de la declaración, sino en el contexto que se da“, manifestó el abogado Marcelo Abujiar.