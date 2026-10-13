“Ella toma conocimiento”: la declaración con la que Migueles delató a Ángela Vivanco en la Trama Bielorrusa

Con anterioridad, había negado que su expareja tuviera conocimiento de los pagos que recibió por parte del abogado Eduardo Lagos.

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A fines de septiembre, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago modificó las cautelares de Gonzalo Migueles, expareja de Ángela Vivanco, tras argumentar que ha colaborado activamente con la investigación de la denominada Trama Bielorrusa.

Una colaboración que incluye el testimonio que entregó ante el Ministerio Público el pasado 3 de septiembre, en el que cambió algunas de las declaraciones que había prestado con anterioridad sobre la exministra de la Corte Suprema.

Migueles reconoció que recibió cinco pagos vinculados al consorcio bielorruso Belaz-Movitec, por un total de 95 mil dólares, de los cuales cuatro se realizaron con posterioridad a septiembre de 2023, de acuerdo con lo revelado por CIPER.

Los dichos de Gonzalo Migueles que delataron a Ángela Vivanco

En su nuevo testimonio ante la Fiscalía, Gonzalo Migueles afirmó que ese mismo mes del 2023 se lo informó a Ángela Vivanco.

“Yo hablo con Ángela Vivanco y le cuento que el recurso ya estaba en la Corte Suprema y que era importante que se viera lo antes posible, y como ella estaba de presidenta, podía hacer que se viera rápido (…) Cuando le pedía y le contaba lo del recurso (Ángela) me señalaba que haría lo posible, que no veía problemas en hacerlo porque de ella dependía la rapidez con que se viera la protección“, relató.

Contó que le reveló que el abogado Eduardo Lagos le pagaría si conseguía que se resolviera a favor del consorcio bielorruso, que mantenía una disputa judicial con Codelco.

“Es en ese momento y no antes en que ella toma conocimiento de los pagos que yo recibiría por esta causa“, añadió la expareja de Vivanco.

Días más tarde, la exministra de la Corte Suprema, con su voto a favor, la Tercera Sala del máximo tribunal del país acogió el recurso y obligó a Codelco a pagarle cerca de 4.400 millones de pesos.

En su declaración, Migueles negó que le haya entregado dinero a Vivanco, aunque reconoció que una parte del monto que recibió lo empleó para pagar gastos como el arriendo de la casa en que vivían, además de un viaje a Buenos Aires.

Con anterioridad, Migueles había negado que su expareja tuviera conocimiento de los pagos que le hizo el abogado Lagos, e incluso aseveró que “ella nunca supo lo de la plata, nunca supo de eso, sino hasta la formalización, y en estos seis meses no hemos hablado”, lo cual también aseguró la exministra de la Corte Suprema.

“Lagos, Vargas ni Silber me comentaron algo respecto de la causa. Migueles tampoco“, manifestó Ángela Vivanco en la declaración que entregó en agosto.