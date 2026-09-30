“Es el único que…”: los motivos tras el cambio de las cautelares a la expareja de Ángela Vivanco en la Trama Bielorrusa

Luego de más de diez meses en el Anexo Capitán Yáber, Gonzalo Migueles quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de contactar a los otros imputados.

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El 7° Juzgado de Garantía de Santiago modificó las medidas cautelares de Gonzalo Migueles, expareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco de la denominada Trama Bielorrusa.

De acuerdo con lo establecido por el tribunal, el único imputado que permanecía en prisión preventiva dejará el Anexo Penitenciario Capitán Yáber y quedará con arresto domiciliario total, además del arraigo nacional y la prohibición de contactar a los otros involucrados en el caso.

Gonzalo Migueles se encontraba en ese penal desde el 15 de noviembre de 2025, luego de que se lo formalizó por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

Tras la resolución del Juzgado de Garantía capitalino, la expareja de Vivanco quedó con las mismas cautelares que el resto de los coimputados: Mario Vargas, Eduardo Lagos, Gabriel Silber y la propia exministra de la Corte Suprema.

Cambio de las cautelares a Migueles por la Trama Bielorrusa

Tras la audiencia en la que se modificaron las cautelares de su cliente en el marco de la Trama Bielorrusa, el abogado de Migueles, Álex Carocca, dijo que “creemos que era lo que correspondía jurídicamente, en primer lugar, y sobre todo porque la situación de los demás imputados era similar“.

De acuerdo con fuentes citadas por T13, la decisión del tribunal se fundamentó principalmente en dos motivos.

El primero dice relación con que la solicitud presentada por la defensa del imputado no tuvo oposición por parte del Ministerio Público.

La segunda razón se vincula al hecho de que, según la Fiscalía, Gonzalo Migueles ha colaborado activamente con la investigación que se lleva a cabo e, incluso, ha entregado nombres y datos “muy relevantes” para la indagatoria.

“A diferencia de los otros imputados, este sí prestó declaración, sí entregó antecedentes que podrían considerarse como algún tipo de colaboración“, valoró el persecutor Andreas Kusch.