Minsal decreta Alerta Sanitaria en la RM ante riesgo de inundaciones

La medida tendrá una duración de 45 días y busca fortalecer la atención de salud frente a posibles inundaciones y aluviones, ante la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona central.

El Ministerio de Salud (Minsal) decretó este sábado 17 de octubre una Alerta Sanitaria para toda la Región Metropolitana (RM), con una vigencia de 45 días, con el objetivo de reforzar la red asistencial frente a posibles emergencias derivadas de las condiciones meteorológicas pronosticadas para la zona central.

La medida se adopta ante la llegada de un nuevo sistema frontal, que podría provocar precipitaciones, tormentas eléctricas, granizos y fuertes vientos desde la noche del domingo 18 hasta el martes 20 de octubre.

Minsal decreta Alerta Sanitaria en la RM ante el riesgo de inundaciones

La decisión, publicada en el Diario Oficial, responde también a los efectos del sistema frontal que afectó a la zona central desde el pasado 6 de octubre que entre sus consecuencias se encuentran las inundaciones y el aluvión registrado el 8 de octubre en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, donde se produjeron daños en infraestructura y establecimientos de salud.

En este contexto, la ministra de Salud, May Chomali, explicó que la declaración permitirá adoptar medidas preventivas, además de garantizar la continuidad de la atención médica en la red pública.

“Estamos tomando las medidas necesarias para proteger la salud de las personas y anticiparnos a las consecuencias que podría tener un nuevo sistema frontal. La experiencia de los últimos días nos demuestra que debemos estar preparados para responder con rapidez, especialmente cuando se producen aluviones, inundaciones o daños en establecimientos de salud. Esta Alerta Sanitaria nos permite reforzar nuestros equipos, movilizar recursos y resguardar la continuidad de la atención”, afirmó la secretaria de Estado.

Asimismo, la autoridad advirtió que las consecuencias de las lluvias podrían extenderse más allá de los eventos meteorológicos, debido a la presencia de agua estancada, barro y posibles daños en las viviendas. Estas condiciones pueden favorecer la aparición de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, por lo que se reforzarán las labores de prevención y coordinación sanitaria.

En esa línea, Chomali destacó la importancia de proteger especialmente a los grupos más vulnerables y a las personas que necesitan atención médica continua.

“El agua acumulada, el barro y los daños en las viviendas pueden generar nuevos riesgos para la salud. Por eso, estamos reforzando la coordinación de la red asistencial y las acciones preventivas, con especial atención a las personas mayores, los niños, las embarazadas y quienes requieren tratamientos permanentes”, agregó la titular de Salud.