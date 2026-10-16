Poduje cuestiona uso de radares meteorológicos: “Es una cosa que me resulta ridícula”

El titular de Vivienda ironizó con la compra de estos artefactos y los calificó de “una solución corta”.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, cuestionó el uso de radares meteorológicos luego de que diversas autoridades confirmaran la intención de adquirirlos luego de hechos como el aluvión en Las Condes y la tormenta eléctrica con granizos y lluvia que afectó a gran parte de la capital.

El delegado presidencia, Germán Codina, señaló que estos artefactos mejorarán la respuesta de anticipación a distintos fenómenos meteorológicos; mientras que el gobernador Claudio Orrego se sumó a esto debido a que “no pudimos dimensionar” el impacto de las recientes lluvias en Santiago.

Por su parte, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, aseguró que no son una “solución mágica por sí sola” sino que es solo un factor al que se tienen que sumar a los análisis técnicos y protocolos.

Tras todas estas declaraciones, durante su intervención en el ciclo de entrevistas de Icare llamado Conoce A Tu Ministro, Iván Poduje indicó que “es una cosa que me resulta ridícula, ahora la solución para los aluviones son unos radares, esa solución es corta”.

“La solución para los aluviones son las piscinas de decantación (o piscinas aluvionales) y las calles de conducción que han hecho en Tocopilla, Antofagasta, en la quebrada de Macul, pero son caras, entonces usted necesita que (el Ministerio de) Hacienda se convenza de que esas inversiones son importantes“, planteó.