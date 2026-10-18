Senapred declara Alerta Roja en Santiago: las 10 comunas con riesgo de aluviones en las próximas horas

En estos sectores existe preocupación por la posibilidad de deslizamientos de tierra, flujos de detritos y caída de rocas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja este domingo 18 de octubre para diez comunas de la Región Metropolitana, debido al riesgo de aluviones y remociones en masa.

La decisión implica dejar sin efecto la Alerta Amarilla que se encontraba vigente y reforzar la disponibilidad de recursos para responder ante posibles emergencias.

Senapred declara Alerta Roja en Santiago: las 10 comunas con riesgo de aluviones

Las zonas incluidas en la medida son San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. En estos sectores existe preocupación por la posibilidad de deslizamientos de tierra, flujos de detritos y caída de rocas, especialmente en áreas cordilleranas y precordilleranas.

Con la activación de la Alerta Roja, las autoridades podrán movilizar los recursos necesarios y disponibles para enfrentar eventuales situaciones de emergencia, de acuerdo con la evolución de las condiciones de riesgo.

La decisión se adoptó luego de que las comunas permanecieran bajo Alerta Amarilla, en un escenario marcado por las precipitaciones recientes y el aluvión registrado anteriormente en el sector oriente de Santiago. Estos antecedentes han aumentado la preocupación por la estabilidad de los terrenos y la posibilidad de nuevos eventos.

Asimismo, Senapred había advertido sobre el riesgo de remociones en masa en sectores de la cordillera y precordillera metropolitana, donde las características del suelo y las condiciones meteorológicas pueden favorecer desplazamientos de material.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades para prevenir situaciones de riesgo.