Directora de Senapred aborda críticas por emergencias y explica para qué servirían los radares

Alicia Cebrián señaló que estos equipos permitirían precisar la ubicación y el desplazamiento de fenómenos extremos, pero recalcó que deben integrarse a planes de prevención y comunicación del riesgo.

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, respaldó la instalación de radares meteorológicos para mejorar la detección de eventos extremos, aunque advirtió que estos equipos deben complementarse con planes de acción y protocolos de alerta a la población.

Sus declaraciones se produjeron tras las emergencias que afectaron a la Región Metropolitana durante los últimos días, con lluvias, granizos y otros fenómenos que reabrieron el debate sobre la capacidad de anticipación del país.

“Yo lo que he dicho y respaldado por lo que opinan también los expertos en estos temas, es que los radares pueden ayudar a poder identificar mejor estos eventos. El radar por sí solo no va a solucionar todos los problemas que tenemos respecto al impacto que tienen los eventos”, señaló la autoridad desde La Moneda.

En ese sentido, explicó que la información de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) permite anticipar fenómenos con al menos cinco días de antelación, mientras que los radares ayudarían a precisar su ubicación y desplazamiento.

Cebrián sostuvo que disponer de estos equipos habría permitido identificar con mayor exactitud las zonas afectadas por las precipitaciones y el granizo, lo que podría haber facilitado la emisión de avisos oportunos. No obstante, enfatizó que “la incorporación de radares, la elaboración de eso tiene que ir acompañado con un plan, con protocolos de poder anticiparnos y poder emitir las alertas”.