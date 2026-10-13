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Aluviones en O’Higgins: identifican las seis comunas más vulnerables ante lluvias primaverales

La combinación de suelos afectados por incendios forestales, pendientes pronunciadas y expansión urbana sin planificación aumenta el riesgo de aluviones en estas localidades.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

San Fernando, Machalí y Codegua figuran entre las comunas de la Región de O’Higgins con mayor vulnerabilidad frente a posibles aluviones y remociones en masa, una amenaza que también alcanza a Malloa, Coinco y Coltauco.

Especialistas de la Universidad de O’Higgins (UOH) advirtieron que la combinación de lluvias intensas, terrenos con pendientes pronunciadas y pérdida de vegetación puede favorecer estos fenómenos durante la temporada primaveral.

Los académicos explicaron que las condiciones meteorológicas registradas recientemente en la Región Metropolitana, con precipitaciones concentradas en cortos períodos y caída de granizo en sectores precordilleranos, podrían repetirse en zonas cordilleranas de la zona centro-sur.

En ese escenario, el riesgo aumenta cuando las lluvias afectan suelos degradados por incendios forestales y áreas con escasa cobertura vegetal.

Jorge Romero, académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la UOH, señaló a 24 Horas que la amenaza también está relacionada con la isoterma cero elevada, que puede generar lluvias sobre sectores con nieve acumulada y aumentar el arrastre de sedimentos y escombros.

A esto se suma el crecimiento urbano sin planificación en las laderas y la falta de infraestructura adecuada para evacuar el agua. “Zonas con alta pendiente, con poca vegetación, con alta urbanización en la actualidad y poco control del drenaje del agua, son absolutamente susceptibles a este tipo de eventos catastróficos”, enfatizó.

Junto a ello, Romero advirtió sobre las dificultades para responder oportunamente ante emergencias, mencionando la ausencia de alertas SAE en episodios anteriores en la capital y las limitaciones de organismos como Senapred y Sernageomin.

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