Ministro Arrau arremete contra quienes validaron la violencia en el estallido social: “La sociedad entendió que era mala idea”

A siete años del estallido social, el ministro de Seguridad Pública abordó las manifestaciones convocadas para este domingo, el despliegue policial y la libertad condicional de Patricio Maturana.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, cuestionó a los sectores políticos que justificaron los hechos de violencia durante el estallido social.

En el marco del séptimo aniversario del estallido social, la autoridad, afirmó que existe una mayor conciencia sobre las consecuencias de justificar la violencia registrada durante las movilizaciones de octubre de 2019.

Ministro Arrau arremete contra quienes validaron la violencia en el estallido social

En entrevista con Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado vinculó estos episodios con la inestabilidad del país y sus efectos económicos. “La sociedad entendió que era mala idea validar la violencia, porque trae consecuencias posteriores de una inestabilidad en nuestro país”, sostuvo.

Respecto de las manifestaciones convocadas para el 18-O, Arrau aseguró que Carabineros dispone de planes de contingencia y un despliegue preventivo para enfrentar eventuales incidentes.

Si bien recalcó que el derecho a manifestarse y la libertad de expresión están garantizados, advirtió que la policía responderá ante ataques contra funcionarios o daños a la propiedad. “Carabineros tiene bastantes medios, más que hace otros tiempos, tiene más respaldo y, por tanto, la respuesta va a ser con intensidad dentro del marco legal”, afirmó.

Por otra parte, el ministro abordó la libertad condicional otorgada a Patricio Maturana, excarabinero condenado por las lesiones que provocaron la pérdida de visión de Fabiola Campillai durante el estallido social.

Consultado por la resolución judicial, descartó que el beneficio implique impunidad y manifestó su respeto por las decisiones de los tribunales. “Son decisiones judiciales, así que impunidad claramente no hubo. Yo tendré mi opinión personal, pero como Ministro de Seguridad, claramente yo soy respetuoso de los fallos y las decisiones jurisdiccionales”, señaló.