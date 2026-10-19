Cortaron la luz y entraron dos veces: el millonario robo en las bodegas del Poder Judicial

Estimaciones preliminares de la PDI arrojaron que el avalúo de las especies robadas supera los $80 millones.

Un millonario robo en las bodegas del Poder Judicial ubicadas en barrio Yungay, Santiago, quedó al descubierto en la mañana de este lunes.

Según informó la Policía de Investigaciones, el delito fue perpetrado durante este fin de semana por sujetos aún no identificados, que arribaron a calle Cueto en un camión. El recinto era utilizado por la Corte de Apelaciones de Santiago para guardar insumos.

El robo fue reportado inicialmente por el administrador zonal de las bodegas a Carabineros. Según declaró a la policía uniformada, al llegar al inmueble notó que la cerradura de la puerta de ingreso había sido forzada. Por orden del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la PDI.

Las diligencias investigativas arrojaron que los ladrones cortaron el suministro de energía eléctrica, de modo que desactivar los sistemas de alarma. La policía civil informó que los responsables del robo llegaron dos veces al recinto durante la noche, en diferentes vehículos. También que forzaron y rompieron varias de las puertas.

“Es parte de la investigación, pero creemos que sí, que ya tuvieron, o tienen que haber chequeado anteriormente las falencias que tiene la bodega, o cuáles son las facilidades que tenía ellos para poder ingresar”, estimó el subprefecto de la PDI René Quintanilla.

Entre las especies robadas se cuentan tres vehículos que están a nombre del Poder Judicial, material administrativo y equipos de climatización, cuyo avalúo, preliminarmente, la PDI estima en $80 millones.