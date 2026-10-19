La cautelar que cumplirá Manuel Monsalve luego que la corte revirtió el arresto domiciliario nocturno

La resolución la adoptó la Corte de Apelaciones de Santiago tras los alegatos de la Fiscalía y la defensa del exsubsecretario.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Corte de Apelaciones de Santiago revirtió este lunes la cautelar que le había impuesto el 7° Juzgado de Garantía de Santiago al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En su resolución del pasado 5 de octubre, el tribunal estableció que la exautoridad, que está acusada de los delitos de violación y abuso sexual, debía cumplir con arresto domiciliario parcial nocturno.

La resolución la adoptó el tribunal de alzada capitalino tras los alegatos realizados tanto por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte como por parte de la defensa de Manuel Monsalve, según informó La Tercera.

La cautelar que cumplirá Manuel Monsalve

En definitiva, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la modificación de las medidas cautelares del exsubsecretario del Interior, por lo que Manuel Monsalve dejará el arresto domiciliario nocturno que mantenía y tendrá que volver a cumplir arresto domiciliario total en su departamento en Viña del Mar.

Luego de acusarlo de los mencionados delitos, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ratificó que está solicitando una pena de 14 años de cárcel para la exautoridad.

Manuel Monsalve presentó su renuncia al cargo de subsecretario del Interior del gobierno del expresidente Gabriel Boric en octubre de 2024, y al mes siguiente se lo formalizó, tras lo cual pasó alrededor de seis meses en prisión preventiva, la que luego se le modificó por el arresto domiciliario total, al que volverá a contar de esta jornada por decisión de la Corte de Apelaciones capitalina.

Paralelamente, se encuentra pendiente la revisión de la presentación para que la audiencia de preparación de juicio oral, que se fijó para marzo de 2027, se realice con antelación, de acuerdo con la solicitud que realizaron el Ministerio Público y la abogada querellante, María Elena Santibáñez.