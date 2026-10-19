Otra vez: juez se inhabilita en audiencia contra Cathy Barriga

El magistrado había dictado sentencia contra otros imputados en procedimientos abreviados. Por ende, los representantes legales de Barriga pidieron que se inhabilitara.

Nuevamente, el juez que dirigía la audiencia la de preparación de juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga tuvo que inhabilitarse.

La Defensoría Penal Pública, que asumió la representación legal de Barriga en abril de este año, pidió que se inhabilitara el juez, invocando la causal de implicancia que comprometería su imparcialidad. Según expuso la DPP, el magistrado se había pronunciado previamente sobre la legitimación activa de la Municipalidad de Maipú y también había dictado sentencia condenatoria respecto de cuatro imputados de la causa contra la exalcaldesa en procedimientos abreviados.

Tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú, se opusieron a la solicitud. Sin embargo, el juez Hugo Torres se declaró inhabilitado. Por ende, la audiencia se retomará durante esta jornada, con la magistrada Constanza Estay.

El pasado 7 de octubre la audiencia también tuvo que suspenderse. El juez del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago Carlos Silva optó por inhabilitarse en razón de la amistad que mantiene con la defensa del esposo de Cathy Barriga, Joaquín Lavín León, también investigado por la Fiscalía por presunto fraude al fisco, en una arista derivada de la investigación que involucra a la exalcaldesa. El magistrado, además, dejó estampada su relación laboral con los abogados Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, que también representaron a Barriga en el pasado.

El Ministerio Público pide para la exalcaldesa penas que superan los 23 años de cárcel, por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y uso de instrumento público falsificado, malversación reiterada de caudales públicos y negociación incompatible durante su periodo al mando del municipio. El perjuicio a las arcas municipales, según la Fiscalía, supera los $31 mil millones.