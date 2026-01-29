Por qué Tonka Tomicic fue citada a declarar en el juicio del Caso Audios

La animadora figura en la nómina de testigos para el juicio oral del bullado caso.

La Fiscalía Metropolitana Oriente incluyó a la animadora Tonka Tomicic en la nómina de testigos para el juicio oral del denominado Caso Audios. Junto a ella también figuran nombres como la ex diputada Andrea Molina.

Según dio a conocer El Mercurio, el nombre de ambas aparece en el escrito acusatorio de 1.743 páginas que se ingresó en el tribunal competente. En él se incluyeron más de 16 mil archivos, 304 testigos, 202 evidencias documentales y 43 pruebas periciales.

Con todo esto, la Fiscalía busca acreditar la eventual responsabilidad penal de los imputados, entre los que se encuentran Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, junto con los empresarios Álvaro Jalaff Sanz y Antonio Jalaff Sanz.

De seguro muchos se preguntarán por qué Tonka Tomicic fue incluida en la nómina de testigos del Caso Audios. Anteriormente, en 2024, fue citada por el Ministerio Público para aclarar su relación con Hermosilla luego de que fuera mencionada en las conversaciones que tenía con Villalobos.

Según el citado medio, la animadora de Mega deberá, nuevamente, aclarar su “vínculo con los imputados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos” y “las gestiones que estos habrían realizado en su favor y los pagos asociados a dichas actuaciones”.

En diciembre de 2024, La Tercera dio a conocer que que Leonarda Villalobos detalló las gestiones tributarias que habría realizado a pedido de Luis Hermosilla. Entre ellos estaba la regularización fiscal de Tonka Tomicic, la cual realizó con información confidencial de la animadora. Además efectuó pagos a un externo para llevar a cabo estas operaciones.

“En marzo de 2023, Hermosilla me pidió revisar la situación tributaria de Tonka y sus empresas. Me envió por WhatsApp el RUT y clave tributaria de ella, con los cuales accedí al portal del SII y le reenvié la información. Posteriormente, en junio, me solicitó regularizar la empresa unipersonal Diamond, propiedad de Tomicic, para lo cual gestioné la acreditación de actividad y domicilio tributario”, señaló Villalobos en su declaración a la Fiscalía.