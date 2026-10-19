Fiscal judicial de la Corte de Santiago enfrenta sumario por pedir gestiones a Luis Hermosilla

Ana María Hernández pidió al abogado realizar gestiones para conseguir el cargo, lo que incluso la llevaron a enviarle regalos tras conseguir su objetivo.

El Poder Judicial abrió un sumario contra Ana María Hernández, fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego que se conociera que solicitó la ayuda del abogado Luis Hermosilla para conseguir el nombramiento.

Según consignó T13, los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando Hernández recurrió a Hermosilla para lograr el cargo: “Luis, infinitas gracias por todo, ya son parte de mi historia… Un abrazo con gran cariño”.

A esto se suman los audios de Antonio Ulloa, ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien también buscó a Luis Hermosilla para que Ana María Hernández apareciera en la terna final y posteriormente ser designada como fiscal judicial del tribunal de alzada.

Ante esta situación, la Corte de Apelaciones abrió un sumario contra la fiscal judicial, luego de descubrir que, para agradecer las gestiones de Hermosilla, le envió una serie de regalos al abogado.

“Acabo de recibir un precioso sweater verde!!”, le escribió Hermosilla, mientras que Hernández le respondió, tras ser nombrada en el cargo, que “es solo un pequeño presente, sé todo el esfuerzo y desgaste que has tenido y eso es impagable, solo darte infinitas gracias”.

“Te reitero mis agradecimientos y desde luego quedo a tu disposición para lo que estimes necesario. Espero aportar de manera eficiente en el nuevo cargo”, fueron parte de los mensajes de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien ve su nombramiento tambalear.