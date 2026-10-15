Las gestiones de Hermosilla en el nombramiento de la fiscal judicial de Santiago

En 2021, el juez Antonio Ulloa pidió al abogado favorecer el nombramiento de la actual fiscal judicial. “Si no es nombrada ahora, no la van a nombrar después, porque saben que es de derecha”, argumentó el magistrado.

A casi tres años de que estallara el caso Audios, siguen brotando nuevas revelaciones provenientes del teléfono de Luis Hermosilla. Esta vez, mensajes que evidenciarían su presunta intervención en el nombramiento de la actual fiscal judicial Ana María Hernández.

Según reveló T13, además de la entonces ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj, el magistrado Antonio Ulloa también pidió a Hermosilla favorecer a Hernández. “Lo único que te quiero pedir, por favor ayuda a la Ana María Hernández para el cargo de fiscal judicial de Santiago. Haroldo Brito con Lya Cabello han presionado cualquier cantidad para que sea Rodrigo Carvajal, que es incondicional a ellos. Ese nombramiento va a ser hoy día en la tarde. Por favor Luis si puedes revertirlo”, transmitió Ulloa al abogado que hoy arriesga 17 años de cárcel por delitos económicos, tributarios y tráfico de influencias.

“La Ana María si no es nombrada ahora, no la van a nombrar después, porque saben que es de derecha. Por favor ayuda a la Ana María. Te lo pido por favor. Tú eres el único que puede revertir esto. Basta con que llames a Andrés Chadwick para que hable con el Presidente. Por favor Lucho. Te lo pido por favor”, insistió Ulloa en diciembre de 2021.

Hernández también se dirigió a Hermosilla: “Quiero pedir tu apoyo. Si conoces algún excelentísimo que me pueda apoyar. Me da mucha vergüenza hacerlo, pero tú sabes que así funciona esto”. “Encantado de poder ayudarte“, respondió el abogado. Ana María Hernández juró como fiscal judicial en enero de 2022. “Solo darte las gracias por tu apoyo y ayuda en las gestiones realizadas para ni nombramiento”, le dijo a Hermosilla.