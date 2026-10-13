Caso Audios: reprograman audiencia contra imputados para 2027 y rechazan solicitudes de Hermosilla

El tribunal acogió la petición de postergar la audiencia de este martes por el cambio de defensa de los hermanos Sauer. La Fiscalía calificó esta situación como una maniobra dilatoria.

Para el 1 marzo de 2027 quedó programada la audiencia de preparación de juicio oral que debían enfrentar esta jornada los imputados por el caso Audios. Tal como se anticipaba, la decisión del tribunal de postergar esta instancia respondió al reciente cambio de las defensas de dos de los imputados, los hermanos Daniel y Ariel Sauer.

Adicionalmente, durante la audiencia se revisaron una serie de peticiones que hizo la defensa de otro de los imputados, el abogado Luis Hermosilla, quien arriesga 17 años de cárcel por presuntamente haber incurrido en delitos económicos, tributarios y tráfico de influencias. Todas fueron rechazadas.

En concreto, el jurista imputado había solicitado una audiencia especial para debatir la licitud del audio que grabó Leonarda Villalobos y que dio origen a la investigación, separar las aristas del caso Audios en causas distintas, tener acceso a la cooperación eficaz de Álvaro Jalaff y que se le devolvieran los dos celulares y el iPad que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente tiene en su poder como evidencia.

Hermosilla, al igual que Leonarda Villalobos y Daniel Sauer, no pidió un cambio de su medida cautelar. Sí lo hicieron Antonio Jalaff, Daniel Sauer y Luis Flores, a quienes el tribunal les concedió la modificación solicitada.

Sorpresivamente, el Consejo de Defensa del Estado pidió cambiar las medidas cautelares de todos los imputados a otras de menor intensidad y la Fiscalía estuvo de acuerdo. Sin embargo, las defensas de Villalobos, Daniel Sauer y Hermosilla se opusieron. A juicios de la fiscal Lorena Parra esta negativa responde a una estrategia dilatoria. “La defensa se opone, porque en el fondo lo que apuestan es a abonar con estas cautelares el tiempo de la eventual condena”, sostuvo.

La fiscal Parra también calificó como un exceso el plazo de un año solicitado por los hermanos Sauer para reprogramar la audiencia de preparación del juicio oral. “Vimos maniobras dilatorias respecto de alguno de los imputados, solicitando que se reprograme la audiencia, pidiendo plazos de un año. Encontramos que es un exceso. Respecto de la petición del cambio de defensa, se entiende y la magistrado respondió en consecuencia porque fijó una audiencia en cuatro meses, un plazo razonable”, acotó.

El fiscal Juan Pablo Araya, por su parte, adelantó que es probable que en enero se lleven a cabo los procedimientos abreviados contra Antonio Jalaff y Luis Flores, si es que los querellantes, que antes se habían opuesto a esta salida, lo aceptan.