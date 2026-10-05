Modifican medidas cautelares de Monsalve y exsubsecretario admite que salir con subalterna fue un “error enorme”

Al término de la frustrada audiencia de preparación de juicio oral, Monsalve dio sus argumentos ante la prensa.

Para este lunes estaba programada la audiencia preparación del juicio oral contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve y, si el calendario del proceso seguía su curso, el inicio del juicio se estimaba para marzo del próximo año. Sin embargo, una notificación fuera de plazo obligó a postergar esta etapa por cinco meses más.

Asimismo, durante la audiencia se modificó la medida cautelar de arresto domiciliario total contra el exsubsecretario, imputado desde octubre de 2024 por los delitos de violación y abuso sexual contra una subalterna. Ahora, deberá cumplir arresto domiciliario nocturno.

“Los argumentos que nosotros hemos señalado al tribunal es que desde la fecha en que don Manuel Monsalve se encuentra privado de libertad, esto es del 14 de noviembre del año 2024, y luego desde que recupera su libertad, no ha habido ningún incumplimiento de ninguna medida cautelar (…) El tribunal consideró que mantener un arresto domiciliario total no iba a modificar la protección de la víctima y que esta protección estaba garantizada “, explicó el defensor penal público de Monsalve, Víctor Providel.

Monsalve sostiene que nunca estuvo inconsciente

A su salida del Centro de Justicia, el exdiputado dio sus argumentos. “Estoy convencido que una vez que se puedan evaluar en un juicio, de manera rigurosa, completa y objetiva los hechos, va a quedar acreditada mi inocencia”, dijo.

“Hay dos personas que caminaron la noche del 22 de septiembre por la calle. Es evidente que ninguna de las dos estaba inconsciente. Las dos personas relatan una pérdida de memoria. Y la pérdida de memoria no es sinónimo de inconsciencia. Se da por hecho la pérdida de memoria de uno y se descarta por hecho la pérdida de memoria del otro”, añadió.

Por otra parte, manifestó que la hipótesis de que tanto él como la denunciante pudieran haber sido drogados “es un hecho que va a ser muy difícil de aclarar y de despejar”.

“El error es que nunca debí haber salido ese día a comer con una persona que trabajaba en la Subsecretaría, eso es un error enorme, lo asumo con un error, me expuso a una situación de vulnerabilidad que no debió haber ocurrido y lo asumo como una decisión equivocada”, cerrÓ.