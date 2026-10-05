Monsalve insiste en su inocencia ad portas de nueva audiencia: “Tengo plena confianza en mi defensa”

El Ministerio Público pide 14 años de cárcel para el exsubsecretario imputado por violación y abuso sexual.

A casi dos años de la denuncia que lo posicionó como el presunto autor de los delitos de violación y abuso sexual contra una subalterna, el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve enfrentará este lunes la audiencia de preparación de juicio oral.

Cuando abandonaba el domicilio en Viña del Mar en que cumple la medida cautelar de arresto domiciliario total, Monsalve fue consultado por la prensa sobre esta nueva etapa del proceso. “Les agradezco la cobertura, pero como ustedes deben comprender por respeto a mi defensa y también al tribunal, voy a hablar cuando corresponda en el Centro de Justicia“, dijo.

“Estoy tranquilo y por supuesto, me sigo declarando inocente. Mantengo eso con mucha firmeza”, añadió la exautoridad.

A su llegada al Centro de Justicia de Santiago, Monsalve reiteró su estado de ánimo y afirmó: “Esto es una etapa previa al juicio. Yo tengo plena confianza en mi defensa, sostengo mi inocencia”. Asimismo, adelantó que al cierre de la audiencia entregará más declaraciones.

La Fiscalía Regional Centro Norte pidió la pena de 10 años y un día de cárcel para Monsalve por el delito de violación y cuatro años y un día por abuso sexual. El juicio oral podría iniciar en marzo de 2027.