La cautelar contra Jean Paul Pineda tras nuevo caso de violencia intrafamiliar: UDI pide uso de tobillera electrónica

Parlamentarias de la UDI exigen, en el marco de un nuevo episodio de violencia intrafamiliar, que se le coloque tobillera electrónica.

Con la medida cautelar de arresto domiciliario total quedó este miércoles el ex futbolista Jean Paul Pineda tras su formalización en el Centro de Justicia, luego de que durante la madrugada fue detenido junto a su pareja, Valentina Castro, por violencia intrafamiliar.

De acuerdo con lo detallado por Carabineros, el hecho quedó al descubierto luego de que vecinos del edificio en que se encontraban alertaron de la pelea que estaba ocurriendo en el departamento que habita la pareja.

La información policial dijo que ambos estaban consumiendo bebidas alcohólicas, cuando en un momento determinado se inició una discusión y los protagonistas empezaron a “agredirse con golpes de pies y puños“.

Tras detener la pelea, los efectivos policiales trasladaron a Pineda y su pareja al SAPU Villa O’Higgins, donde constataron lesiones de carácter leve. En la tarde, el ex futbolista acudió al Centro de Justicia, donde se procedió a su formalización y se le impuso la cautelar de arresto domiciliario total durante los 60 días fijados para la investigación.

Además, el tribunal decretó la prohibición de que el imputado se acerque a la víctima mientras se realiza la indagatoria.

El fiscal Francisco Morales dijo que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva “por la reiteración de ilícitos, toda vez que ya mantiene otras causas vigentes, una de ellas también por violencia de género“.

Tobillera electrónica para Pineda por violencia intrafamiliar

Tras conocer el nuevo caso de violencia intrafamiliar protagonizado por Jean Paul Pineda, las diputadas UDI Natalia Romero y Flor Weisse exigieron que se obligue al ex futbolista a usar una tobillera electrónica.

Según plantearon las legisladoras, “la sola prohibición de acercamiento, establecida en la Ley 20.066, no basta para garantizar la seguridad de las víctimas“.

“Hemos visto demasiados casos en que los agresores, incluso teniendo prohibiciones vigentes, vuelven a atacar. Por eso, exigimos que a Pineda se le imponga la tobillera electrónica, para garantizar un control efectivo y la seguridad de su pareja“, manifestó la diputada Weisse.

Por su parte, la parlamentaria Romero apuntó que Pineda ya había sido acusado de violencia intrafamiliar por su ex pareja Faloon Larraguibel, por lo que sostuvo que “no estamos hablando de un hecho aislado, sino de un patrón de violencia reiterada en la conducta de este ex futbolista. El tribunal tiene la obligación de tomar decisiones firmes, porque lo que está en juego es la vida y la integridad de una mujer que ya ha sido víctima”.