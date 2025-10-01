VIDEO – Nuevamente fue detenido: el historial de violencia que ha protagonizado Jean Paul Pineda

El más reciente altercado que tuvo con su pareja no es el primero en el que se ha visto envuelto el ex futbolista.

El ex futbolista Jean Paul Pineda fue detenido junto a su actual durante la madrugada tras protagonizar un nuevo hecho de violencia intrafamiliar.

Según la información que se conoce es que ambos tuvieron una violenta discusión en un departamento que, incluso, llegó a los golpes. Carabineros detalló que la situación escaló hasta que comenzaron a “agredirse con golpes de pies y puños”.

Vecinos del ex futbolista se comunicaron con el matinal Contigo en la Mañana donde detallaron lo ocurrido durante la noche. Según relataron, se escucharon gritos, garabatos y quebrazón de loza.

De hecho, acusaron que Jean Paul Pineda lanzó la ropa de su pareja por el balcón que da al estacionamiento del edificio y la sacó del departamento, dejándola afuera.

“Esto es constante, anteriormente ocurrió con su ex mujer (…) una vez que terminó esa relación llegó esta otra persona y se vuelve a repetir todo, agresiones físicas, garabatos, insultos, ruidos molestos a cualquier hora del día, es un patrón que se vuelve a repetir y nosotros como vecinos estamos cansados”, dijo uno de los vecinos del ex futbolista.

Además, agregó que “ellos no viven juntos, se queda dos o tres días, un fin de semana, por lo que yo entiendo. Ella llegó este lunes de esta semana porque no se había sabido nada de ella hace un buen tiempo por razones que todos conocemos en prensa y volvió a aparecer y comenzó todo de nuevo, el conflicto, música a alto volumen a cualquier hora del día, se nota que se ponen a beber porque comienzan a golpearse e insultarse y lo de anoche fue escandaloso“.

Si bien han intentado sacar a Pineda del edificio por los constantes escándalos, lo cierto es que les ha sido imposible porque es dueño del departamento.

Los otros hechos de violencia de Jean Paul Pineda

Lo ocurrido anoche con su actual pareja no es algo nuevo en la vida de Jean Paul Pineda, puesto que no es primera vez que protagoniza un hecho de violencia de esta envergadura.

Muchos recordaran en marzo de 2024 cuando Faloon Larraguibel tuvo que recurrir a Carabineros debido a un ataque del que fue víctima de su propio esposo.

Según detalló la ex Yingo en ese entonces, Pineda llegó a eso de las 01:30 horas al departamento que compartían y comenzó a reclamar por una presunta infidelidad que habría cometido ella. Ante esto, la golpeó en diversas partes del cuerpo y llegó al punto de amenazarla de muerte.

El nivel de agresividad del ex futbolista llegó a tal punto que uno de sus hijos fue hasta conserjería a dar aviso de lo que estaba ocurriendo. Tras la llegada de Carabineros fue detenido y, posteriormente, formalizado por los delitos de amenazas y lesiones menos graves, quedando con la prohibición de acercarse a la madre de sus hijos.

Este no fue el único caso que tuvo a la pareja al medio del ojo público, puesto que en uno de los tantos quiebres que tuvieron, la misma Larraguibel lo acusó de constantes episodios de violencia, maltrato e infidelidades.