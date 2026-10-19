Lluvia y tormenta en Santiago: el pronóstico para esta semana, cuándo será el peak y cuántos mm caerán

Revisa cómo estará el tiempo durante esta semana en la capital, en el marco de un nuevo sistema frontal que azotará a la zona central.

La lluvia, tormentas eléctricas y posibles granizos marcarán la semana en Santiago. De acuerdo al pronóstico del tiempo, las precipitaciones se podrían extender desde el lunes 19 hasta el sábado 24 de octubre.

“La probabilidad de tormentas eléctricas es mayor este lunes que el martes, aunque el martes estará presente, el martes caerá más agua”, anticipó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda.

Para el lunes, el especialista sostuvo que se prevén chubascos entre las 14:00 y las 21:00 horas, con acumulaciones de 2 a 6 milímetros, probables granizadas y vientos de hasta 35 km/h.

“Vamos a escuchar harto trueno, ver harto relámpago y, bueno, eventualmente caída de rayos y de granizos“, aseveró.

Lluvia por nuevo sistema frontal: cómo estará el tiempo en Santiago esta semana

Respecto al martes 20, la mayor intensidad de la lluvia llegará a eso de las 17:00 horas y hasta cerca de la medianoche. Se espera la caída de hasta 30 milímetros de agua.

El día siguiente iniciará con chubascos hasta el amanecer. Tras ello, habría pequeños periodos de sol para que luego se registren nuevas precipitaciones durante la tarde, con probables tormentas eléctricas.

El jueves 22 habrían chubascos intermitentes y una menor probabilidad de tormentas eléctricas, mientras que el viernes 23 las precipitaciones serían más débiles y aisladas, según detalló Sepúlveda.

Para el sábado 24, se espera que comience con los cielos despejados. Durante la tarde podrían caer precipitaciones débiles en la precordillera.

En cuanto al domingo 25, esta sería la jornada más estable, con cielos despejados a parcialmente nublados y una máxima de 22°C.