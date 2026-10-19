El misterioso caso de María Soledad Baasch, la mujer que lleva más de 10 días desaparecida en Santo Domingo

La mujer desaparecida en Santo Domingo fue vista por última vez la tarde del 8 de octubre en el sector de la playa Santa María.

María Soledad Baasch, 60 años, es el nombre de la mujer que lleva más de 10 días desaparecida en la comuna de Santo Domingo, en la Región de Valparaíso.

La última vez que se le vio con vida fue el pasado 8 de octubre en el acceso a playa Santa María, donde cámaras captaron su ingreso al lugar, luego de que esa misma jornada arrendara un auto en Santiago.

Una semana después de su desaparición, gracias a diversos registros se logró confirmar que llegó hasta un condominio donde funciona un restaurante de pizzas. En ese lugar fue encontrado el vehículo estacionado de manera voluntaria.

En las últimas horas, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo de diversas pertenencias de María Soledad Baasch, la mujer desaparecida en Santo Domingo. Entre ellas se encuentran su teléfono celular, prendas de vestir, lentes y tarjetas.

La subprefecto Tatiana García-Huidobro, jefa de Brigada de Ubicación de Personas de la PDI, indicó que “por diligencias investigativas que se han realizado, tenemos posicionada a la mujer entrando en la playa Santa María el día 8 de octubre en horas de la tarde. Es por eso que los esfuerzos de búsqueda se concentran en esta zona“.

“Estamos realizando un rastreo”

En conversación con Meganoticias explicó que “la búsqueda inicia donde se encontró el auto efectivamente, y de ahí se está ampliando el rango conforme a las especies que estamos encontrando… Es aproximadamente de un kilómetro a la redonda“.

“Hemos hallado algunas de sus especies en la playa, pero el detalle no corresponde darlo ahora… Insisto en que estamos realizando un rastreo con la intención de ubicar a la persona desaparecida“, agregó.