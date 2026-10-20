Carabineros encuentra vehículo robado a periodista Mónica Rincón en Maipú

La institución policial, además, encontró otro automóvil con encargo por robo vigente, en el que se habrían transportado los asaltantes.

En la mañana de este martes, Carabineros dio con el paradero del vehículo que robaron esta madrugada a la periodista Mónica Rincón.

De acuerdo con lo informado por la institución policial, el automóvil fue abandonado en calle Esenios con Galicia, en Maipú. “En horas de la madrugada, aparte de este móvil encontramos tres vehículos más que mantendrían directa vinculación con los hechos. Uno de ellos es un BMW que mantenía encargo vigente por robo”, especificó el capitán Danilo Vauhnik aludiendo al vehículo en el que se trasladaban los asaltantes.

“Carabineros divisa este vehículo en horas de la mañana acá en la comuna. Los sujetos huyen. Encontramos documentación que estaría vinculada a la periodista (en el automóvil BMW). Asimismo, encontramos una Peugeot Partner, que estaría vinculada directamente con el hecho denunciado ayer, y un tercer vehículo más. Con el vehículo que está a mis espaldas, son cuatro. Es un Volvo que pertenece a la periodista“, añadió.

Vauhnik también precisó que el automóvil de Rincón será periciado por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) de forma de identificar huellas digitales y otras evidencias.

El delito ocurrió cuando la conductora de CNN Chile se trasladaba por la Autopista Central, en la salida hacia Costanera Norte en dirección al oriente, cuando se dirigía hacia su domicilio. Se trata de la segunda ocasión en que la comunicadora sufre el mismo delito en los últimos cinco años. En 2021, los asaltantes la abordaron cuando iba hacia su trabajo.

Según relató posteriormente la profesional, los delincuentes descendieron del vehículo que estaba al frente del suyo. Con el propósito de amedrentarla, los sujetos realizaron al menos dos disparos al aire. Tras sustraer el vehículo, los delincuentes huyeron del lugar en el vehículo de la víctima y en el otro en que se trasladaban. Un colega auxilió a Rincón y la trasladó a una comisaría.