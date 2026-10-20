Todo lo que se sabe sobre la encerrona que sufrió la periodista Mónica Rincón

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del lunes, cuando la profesional se trasladaba hacia su domicilio.

Carabineros trabaja para dar con el paradero de los delincuentes que le robaron el auto a la periodista Mónica Rincón, tras realizarle una encerrona cerca de la medianoche de este lunes.

El hecho ocurrió cuando la conductora de CNN Chile se trasladaba por la Autopista Central, en la salida hacia Costanera Norte en dirección al oriente, cuando se dirigía hacia su domicilio.

Se trata del segundo delito del mismo tipo que afecta a la periodista en los últimos cinco años, luego de que en 2021 también fue víctima cuando iba hacia su trabajo.

Lo que se sabe de la encerrona a Mónica Rincón

De acuerdo con el relato de Mónica Rincón, la encerrona en su contra se concretó luego de que el automóvil que iba delante de ella frenó bruscamente.

Tras detener su marcha, delincuentes armados se acercaron a la periodista y, tras amenazarla, la obligaron a descender del vehículo.

Según relató posteriormente la profesional, con el propósito de amedrentarla, los sujetos realizaron al menos dos disparos al aire.

Tras sustraer el vehículo, los delincuentes huyeron del lugar en el vehículo de la víctima y en el otro en que se trasladaban.

Tras la encerrona, un colega que venía detrás auxilió a Mónica Rincón y la trasladó hasta una comisaría de Carabineros, donde presentó la denuncia.

“Me gustaría recalcar que ella en ningún minuto pidió acá en la comisaría ningún tipo de trato especial, todo lo contrario”, le dijo posteriormente a la prensa el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.