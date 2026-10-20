La contralora Dorothy Pérez entregó las cifras ante el Senado, mientras más de 9 mil sumarios siguen en curso por el uso irregular de estos permisos.

La Contraloría General de la República confirmó una caída de hasta un 92% en la emisión de licencias médicas presuntamente irregulares asociadas a viajes al extranjero, cifra que se tradujo en un ahorro de US$1.100 millones para el fisco, según informó la contralora Dorothy Pérez ante la Comisión de Salud del Senado.

De acuerdo con el Informe Consolidado N° 26, desde el 21 de mayo de 2025 la emisión de estos documentos disminuyó un 92% respecto del mismo período de 2023 y un 90% en comparación con 2024. La fecha de referencia se estableció luego de que se conociera el caso de funcionarios públicos que salieron del país mientras se encontraban con reposo médico.

Contraloría confirma una baja de hasta 90% en el mal uso de licencias médicas

Durante la sesión, Pérez planteó que “da la impresión de que a fin de año la gente tomaba este mecanismo y eso se sumaba al feriado real”.

Además, destacó que “esa disminución del 92% es bien significativa. Ha significado un ahorro de 1.100 millones de dólares al fisco. Dinero que era invertido y pagado por, en su mayoría, Fonasa. Y en la partida del presupuesto de Salud tenía un impacto muy significativo”.

En paralelo, la superintendenta (s) de Seguridad Social, Patricia Soto, informó que la emisión de licencias médicas se encamina a niveles previos a la pandemia, con una proyección de 6,5 millones de documentos para 2025 y 2026, frente a los más de nueve millones registrados en 2022.

Sin embargo, la fiscalización continúa ya que el informe identificó a 7.207 funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica durante 2025. Además, se iniciaon más de 9 mil sumarios administrativos, de los cuales cerca de mil terminaron con sanciones expulsivas.