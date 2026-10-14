Contraloría detecta más de 70 mil exámenes para licencias de conducir aprobados en menos de un minuto

El análisis también dio cuenta que la municipalidad de Antofagasta entregó licencias de conducir clase D a postulantes con exámenes psicométricos reprobados.

La Contraloría General de la República detectó diversas irregularidades en el proceso de otorgamiento de licencias de conducir realizado por la Municipalidad de Antofagasta entre enero de 2024 y diciembre de 2025.

El informe reveló 70.661 exámenes médicos y sensométricos con tiempos inferiores a un minuto, de los cuales 70.425 aparecían como aprobados, lo que impide acreditar que estos testeos “se hayan efectuado durante un tiempo suficiente para verificar adecuadamente las condiciones físicas y sensoriales exigidas a los postulantes”.

En esta línea, Contraloría encontró 253 evaluaciones de visión y audición registradas en el sistema con cero segundos de ejecución, además de otros exámenes cuyos tiempos consignados fluctuaron entre 0 y 59 segundos.

El análisis también dio cuenta que la municipalidad de Antofagasta entregó licencias de conducir clase D a postulantes con exámenes psicométricos reprobados.

A ello se suman irregularidades en los exámenes prácticos para la obtención de licencias no profesionales clase B. La auditoría estableció que 265 pruebas se realizaron entre 2 y 24 minutos, pese a que la normativa exige una duración mínima superior. Dentro de ese grupo, 204 exámenes fueron efectuados en solo 10 minutos.

Pero Contraloría también detectó que funcionarios participaron en la evaluación de familiares directos, como una madre, un hermano, un sobrino y un cuñado, sin que se acreditara la debida abstención.

En tanto, uno de los funcionarios intervino como examinador en su propio proceso de obtención de licencia de conducir.