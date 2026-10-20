El mapa para revisar alertas de Senapred, clima y riesgos ante emergencias: ¿Cómo funciona?

En diálogo con EL DÍNAMO, el exdirector de Senapred y creador de este visor gratuito, Álvaro Hormazábal, entregó detalles sobre el mapa y cómo revisar la información que reúne de diversos organismos, la cual es vital en medio de la alerta por el paso de un nuevo sistema frontal.

Un nuevo sistema frontal arribó esta semana a la zona central, donde se espera que se haga sentir con mayor intensidad este martes en la Región Metropolitana. Por ello, se han decretado diversas medidas preventivas para resguardar a la población, con el objetivo de que no se repita la emergencia que ocurrió durante la semana pasada.

Son diferentes las alertas que se han emitido en distintos sectores del país producto de los riesgos relacionados al paso de este nuevo frente y a la posible activación de quebradas. En este marco, las autoridades han realizado un llamado a revisar los pronósticos del tiempo, avisos meteorológicos y las medidas que se aplicarán en los respectivos sectores.

Considerando lo anterior, surge la necesidad de acceder a esta información que se encuentra repartida en varios sitios. Bajo este contexto, nació el Mapa de alertas y riesgo de Resiliencia Chile, cuyo sitio reúne todo tipo de información ante emergencias de diferente tipo.

Visor Resiliencia: el mapa para revisar alertas y riesgos ante emergencias

En esta plataforma abierta, los usuarios pueden revisar las alertas vigentes de Senapred (Roja, Amarilla y Temprana Preventiva), los avisos, alertas y alarmas meteorológicas de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y los factores subyacentes del riesgo a nivel comunal, con el objetivo de no solo observar lo que está pasando en la actualidad, sino por qué aquel territorio puede ser más vulnerable.

El ex director nacional de Senapred, Álvaro Hormazábal, quien es consultor en gestión del riesgo de desastres y fundador de Resiliencia Chile, explicó a EL DÍNAMO que la idea de crear este mapa tiene que ver con que “no había una herramienta que permitiera centralizar toda la información”.

“Me di cuenta también que trabajando con los municipios, muchas veces ellos no tienen una plataforma donde centrar la información. Y mientras están en la emergencia, les cuesta mucho empezar a visualizar los documentos”, añadió.

Dentro de la plataforma, Hormazábal sostiene que “está toda la información levantada… la convocatoria del Cogrid, los mapas de riesgo, de peligro, los avisos meteorológicos, lo centralicé todo”.

Cómo funciona y cómo se puede filtrar la información por sectores

Respecto a cómo funciona el visor de alertas vigentes, el experto afirmó que realizan “barridos” programados, donde ingresan en promedio cinco veces al día al sitio de la DMC y Senapred “para bajar la información y actualizar la plataforma”.

“Durante los periodos de emergencia, lo hacemos de forma recurrente y solamente trabajamos con información, es decir, la que tienen publicada los organismos técnico del Estado. En el caso de los municipios, incluimos sus planes de emergencia y los mapas de riesgo que ellos mismos tengan desarrollado”, añadió.

El visor contempla diferentes capas temáticas, como lo son amenazas volcánicas, tsunamis, incendios forestales, remociones en masa, relaves mineros, amenazas declaradas en los instrumentos de planificación territorial, exposición y vulnerabilidad, pueblos originarios, clima, infraestructura de servicios e hidrografía.

Para revisar en detalle, se puede filtrar por región y por comuna, o buscar directamente una localidad. Cabe destacar que la herramienta no requiere registro ni pago previo para su uso