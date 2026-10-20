Lluvia en Santiago: a qué hora sería el peak de precipitaciones y cuántos mm caerían este martes

Revisa todos los detalles del pronóstico del tiempo, que indica que durante esta jornada se sentirá con mayor fuerza el impacto del sistema frontal.

La Región Metropolitana de Santiago enfrentará este martes 20 de octubre un nuevo episodio de lluvia e inestabilidad meteorológica. El sistema frontal dejará precipitaciones intensas, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y la posibilidad de granizos.

El pronóstico llega una semana después de la tormenta que provocó graves consecuencias en distintos sectores de la capital.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Santiago se encuentra bajo alerta por precipitaciones “moderadas a fuertes”. Los montos podrían alcanzar los 35 milímetros en sectores de la cordillera y precordillera.

En los valles, en tanto, también se esperan lluvias importantes. Las precipitaciones podrían acumular hasta 30 milímetros durante el evento.

La alerta meteorológica también contempla la posibilidad de tormentas eléctricas. Estas podrían presentarse durante toda la jornada, por lo que las condiciones inestables se mantendrían desde las primeras horas del día.

¿A qué hora sería el peak de lluvia en Santiago?

Aunque el sistema frontal dejará precipitaciones durante este martes, los pronósticos apuntan a un aumento de la intensidad hacia la tarde y la noche.

El período más intenso comenzaría entre las 16:00 y las 17:00 horas. Desde ese momento, las lluvias podrían mantenerse hasta la medianoche.

El episodio también estaría acompañado de vientos de entre 25 y 45 kilómetros por hora, lo que podría complicar las condiciones durante las horas de mayor intensidad de las precipitaciones.