Los detenidos son de nacionalidad peruana, haitiana y venezolana, y enfrentan procedimientos migratorios tras los incidentes registrados durante las manifestaciones del domingo.

Seis ciudadanos extranjeros detenidos por distintos delitos durante las manifestaciones del pasado domingo 18-O en el centro de Santiago enfrentan procesos de expulsión, luego de que el presidente José Antonio Kast instruyera al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) iniciar las gestiones correspondientes.

“No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público”, afirmó el Mandatario.

Extranjeros detenidos en el 18-O: los antecedentes policiales que motivaron el proceso de expulsión

Según información oficial de Migraciones, los detenidos corresponden a tres ciudadanos peruanos, dos haitianos y uno venezolano.

Los peruanos son Raúl Yupanqui y Reinaldo Abad, quienes registran antecedentes policiales de 2022 y 2024, respectivamente, y Víctor Diestra, que fue aprehendido por faltar el respeto a la autoridad.

En tanto, los haitianos Ives Dossous y Jean Claydy Delphonse registran, respectivamente, una detención por porte de arma cortante y una orden de detención vigente.

El venezolano Isario Barreto, por su parte, fue detenido por infracción a la Ley 20.000, relacionada con drogas.

En cuanto a su situación migratoria, los cinco ciudadanos peruanos y haitianos cuentan con residencia definitiva en Chile.

Desde el Sermig precisaron a Emol que “en el caso de los originarios del Perú, los tres cuentan con residencia definitiva; mientras que en el caso de los ciudadanos de Haití, ambos cuentan también con residencia definitiva, incluso uno de ellos había solicitado la nacionalización, pero no le fue otorgada”.

Ante los hechos investigados, el organismo comenzó los procedimientos para revocar sus permisos y avanzar hacia la expulsión. El ciudadano venezolano, en cambio, permanece en situación migratoria irregular y, según los antecedentes disponibles, habría ingresado al país por un paso no habilitado.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, respaldó la decisión y aseguró que el organismo actuará con rapidez frente a este tipo de casos. “No se permitirá que extranjeros alteren el orden público y aquellos que lo hagan serán, de forma rápida y eficaz, expulsados de Chile”, sostuvo.