Las críticas de Orrego a polígonos de seguridad por lluvias: “Hay que tener cuidado”

El gobernador metropolitano cuestionó la prohibición peatonal que contemplan los polígonos de seguridad y llamó al Gobierno a aclarar cómo se implementarán.

El sistema frontal comenzó a manifestarse en la Región Metropolitana durante la madrugada de este martes. Sectores precordilleranos registraron pulsos breves de lluvia y tormentas eléctricas, mientras las autoridades activaron medidas preventivas ante los posibles efectos de las precipitaciones.

Entre los principales riesgos se encuentran las remociones en masa, las crecidas de ríos, las inundaciones y los aluviones. Para reducir la exposición de la población, el Gobierno y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) anunciaron la implementación de polígonos de seguridad.

Estas zonas estarán delimitadas y señalizadas debido al riesgo de que ocurran eventos potencialmente catastróficos. La medida contempla restricciones de desplazamiento para vehículos y peatones, una decisión que generó dudas en el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Orrego advierte dificultades para aplicar las restricciones

En conversación con Radio Universo, la autoridad regional cuestionó la forma en que se implementarían las limitaciones a la movilidad. Orrego sostuvo que, si bien conoce los procedimientos de evacuación en sectores de riesgo, no tiene claridad sobre cómo se podría impedir el tránsito peatonal en determinadas áreas.

“Nunca me había tocado en mis veintitantos años la prohibición peatonal, uno ha escuchado e implementado evacuaciones de personas en lugares específicos pero cómo tu prohíbes que la gente camine por la calle, no lo sé”, señaló.

El gobernador también advirtió sobre la necesidad de establecer medidas que puedan ejecutarse de manera efectiva, especialmente cuando se trata de fenómenos meteorológicos difíciles de anticipar.

“Hay que tener cuidado con este tipo de fenómenos, por inesperado que sean o impredecible, establecer medidas que después sean difíciles de implementar. ¿Qué hace la gente no va a trabajar? ¿A qué hora se implementa el cierre? Hay que tener cuidado, primera vez que lo escucho, no tengo idea cómo lo van a implementar”, agregó.

El llamado a explicar cómo funcionarán los polígonos

Orrego también puso el foco en las consecuencias que las restricciones podrían tener para quienes deben trasladarse por motivos laborales o académicos.

“Yo creo que es bien importante que cuando la autoridad, en este caso el subsecretario del Interior, establece una medida, también explique cómo se implementa. Por ejemplo, se podría hacer un llamado a los empleadores a que liberen a sus trabajadores media jornada. Va a generar mucha conversación y mucha duda”, expresó.

El gobernador diferenció estas restricciones de las recomendaciones preventivas habituales, que buscan reducir los desplazamientos sin establecer una prohibición formal. “Generalmente uno hace un llamado a que la gente no transite por los lugares, se quede en la casa en la medida de lo posible. Son recomendaciones. Ahora cuando tu das una instrucción, tienes que tener la capacidad de implementarla, en este caso desconozco cómo se va a hacer”, expuso.

Por otro lado, la autoridad valoró la preparación de los municipios frente a la emergencia meteorológica y el trabajo conjunto con el Gobierno Regional para apoyar a las familias que puedan resultar afectadas.

Según explicó, parte de esa colaboración se ha traducido en la entrega de equipamiento para responder a las contingencias, como camiones aljibe y motobombas. Otros municipios, añadió, han reforzado sus capacidades con recursos propios.

Los pronósticos del tiempo para este martes contemplan entre 15 y 35 milímetros de precipitaciones en la Región Metropolitana. Una de las principales preocupaciones es que el agua caiga en períodos breves, lo que podría dificultar la capacidad de respuesta de los sumideros y los sistemas de recolección de aguas lluvias.

Ante los posibles efectos del sistema frontal, 47 comunas del país han suspendido clases de manera preventiva.