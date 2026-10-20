El ISP autorizó dos presentaciones de Picmagluti, con dosis de 0,25 o 0,5 mg y de 1 mg de semaglutida.

Tras casi un mes de retraso, el Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó el registro sanitario de Picmagluti, convirtiéndolo en el primer genérico de Ozempic autorizado en Chile.

El medicamento contiene el mismo principio activo que Ozempic, comercializado por Novo Nordisk, y su aprobación también era esperada por Laboratorios Chile, que busca introducir Selfix, otro producto basado en semaglutida genérica que promete reducir los precios en un 50%.

Luz verde al Ozempic genérico: ISP autoriza nuevo medicamento para adelgazar en Chile

“Nuestro foco son las personas. Sabemos que hay pacientes esperando y por eso estamos acelerando, en contacto directo con cada laboratorio, pero un registro sanitario no se puede otorgar sin la evidencia completa de calidad y seguridad.”, afirmó la directora del ISP, Catterina Ferreccio.

De acuerdo con cifras de la consultora IQVIA, entre julio de 2021 y julio de 2026 las ventas de estos medicamentos alcanzaron los US$415 millones a precio de público. Además, durante el último año analizado, la comercialización aumentó un 54%, mientras que las unidades vendidas llegaron a 735.952 en el periodo anual móvil de 2026, un alza del 57% respecto del año anterior.

El interés por estos tratamientos se relaciona, entre otros factores, con la alta prevalencia del exceso de peso en Chile. Según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, el 74,2% de los adultos presenta malnutrición por exceso y un 34,4% vive con obesidad.

La semaglutida es comercializada por Novo Nordisk bajo las marcas Ozempic y Wegovy, en formato inyectable, y Rybelsus, en comprimidos. Con la aprobación de Picmagluti, se abre una nueva alternativa en el mercado nacional; sin embargo, la autorización sanitaria no significa que el medicamento esté disponible inmediatamente en farmacias ni confirma por sí sola su precio de venta.