El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó la reanudación de las clases para este miércoles 21 de octubre en las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins, luego de la suspensión preventiva de actividades escolares por el sistema frontal que afecta al país.
A través de un comunicado, la cartera informó que los estudiantes podrán regresar a sus establecimientos educacionales, aunque llamó a las familias a mantenerse atentas a las indicaciones de cada comunidad escolar, ante posibles situaciones particulares que puedan modificar el funcionamiento de algunos recintos.
Mineduc confirma retorno a clases este miércoles en cuatro regiones tras sistema frontal
La suspensión de las actividades durante este martes buscaba prevenir riesgos asociados a las intensas precipitaciones y a eventuales remociones en masa en sectores vulnerables. La medida había afectado a distintas comunas de las regiones consideradas en el anuncio inicial.
En ese contexto, el Mineduc reiteró: “Recomendamos a las familias mantenerse informadas a través de sus establecimientos educacionales ante posibles situaciones particulares”.
Asimismo, las autoridades recomendaron considerar las condiciones de desplazamiento hacia los establecimientos, especialmente en las zonas que registraron mayores precipitaciones e inundaciones.
La continuidad de las actividades escolares dependerá de las condiciones de seguridad de cada recinto, por lo que se aconseja verificar cualquier actualización directamente con las comunidades educativas.
🔴 Actualización de último minuto: Este miércoles 21 de octubre también se reanudan las clases en la Región de Valparaíso, sumándose a las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins. Infórmate en tu establecimiento ante posibles situaciones particulares. https://t.co/AGWpJfyqWf— Ministerio de Educación (@Mineduc) October 20, 2026