Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Viernes D Mujeres D Newsletters
País

Mineduc confirma retorno a clases este miércoles en cuatro regiones tras sistema frontal

Las autoridades llamaron a revisar los canales oficiales de cada establecimiento ante posibles excepciones.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó la reanudación de las clases para este miércoles 21 de octubre en las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins, luego de la suspensión preventiva de actividades escolares por el sistema frontal que afecta al país.

A través de un comunicado, la cartera informó que los estudiantes podrán regresar a sus establecimientos educacionales, aunque llamó a las familias a mantenerse atentas a las indicaciones de cada comunidad escolar, ante posibles situaciones particulares que puedan modificar el funcionamiento de algunos recintos.

Mineduc confirma retorno a clases este miércoles en cuatro regiones tras sistema frontal

La suspensión de las actividades durante este martes buscaba prevenir riesgos asociados a las intensas precipitaciones y a eventuales remociones en masa en sectores vulnerables. La medida había afectado a distintas comunas de las regiones consideradas en el anuncio inicial.

En ese contexto, el Mineduc reiteró: “Recomendamos a las familias mantenerse informadas a través de sus establecimientos educacionales ante posibles situaciones particulares”.

Asimismo, las autoridades recomendaron considerar las condiciones de desplazamiento hacia los establecimientos, especialmente en las zonas que registraron mayores precipitaciones e inundaciones.

La continuidad de las actividades escolares dependerá de las condiciones de seguridad de cada recinto, por lo que se aconseja verificar cualquier actualización directamente con las comunidades educativas.

Notas relacionadas

Artículo 107: de la presencia bursátil al capital flotante
Opinión

Artículo 107: de la presencia bursátil al capital flotante

Cabe preguntarse, entonces, si la desconcentración de la propiedad accionaria constituye un criterio más adecuado que la liquidez para justificar este tratamiento excepcional. Una sociedad puede tener un capital flotante importante y registrar escasas operaciones bursátiles, mientras otra puede presentar una elevada frecuencia de transacciones pese a tener una propiedad accionaria más concentrada.

Foto del Columnista Germán R. Pinto Perry Germán R. Pinto Perry
Ximena Ossandón, vicepresidenta de la Cámara (RN):
Política

Ximena Ossandón, vicepresidenta de la Cámara (RN): "El Gobierno no puede permitir que se pierda la agenda por lo que dicen o hacen los ministros"

La vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados valora que el Gobierno ajuste su modelo de vocería, pero advierte que los cambios no bastarán si quien asume “no participa en las decisiones”. Además, sostiene que el Ejecutivo debe reforzar su respuesta en materia de empleo y pide a los ministros “buen trato” con el Congreso mientras se discute el Presupuesto.

Daniel Lillo