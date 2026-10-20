Las autoridades llamaron a revisar los canales oficiales de cada establecimiento ante posibles excepciones.

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó la reanudación de las clases para este miércoles 21 de octubre en las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins, luego de la suspensión preventiva de actividades escolares por el sistema frontal que afecta al país.

A través de un comunicado, la cartera informó que los estudiantes podrán regresar a sus establecimientos educacionales, aunque llamó a las familias a mantenerse atentas a las indicaciones de cada comunidad escolar, ante posibles situaciones particulares que puedan modificar el funcionamiento de algunos recintos.

Mineduc confirma retorno a clases este miércoles en cuatro regiones tras sistema frontal

La suspensión de las actividades durante este martes buscaba prevenir riesgos asociados a las intensas precipitaciones y a eventuales remociones en masa en sectores vulnerables. La medida había afectado a distintas comunas de las regiones consideradas en el anuncio inicial.

En ese contexto, el Mineduc reiteró: “Recomendamos a las familias mantenerse informadas a través de sus establecimientos educacionales ante posibles situaciones particulares”.

Asimismo, las autoridades recomendaron considerar las condiciones de desplazamiento hacia los establecimientos, especialmente en las zonas que registraron mayores precipitaciones e inundaciones.

La continuidad de las actividades escolares dependerá de las condiciones de seguridad de cada recinto, por lo que se aconseja verificar cualquier actualización directamente con las comunidades educativas.