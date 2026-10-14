Santiago, Las Condes, Providencia y Ñuñoa: todos los colegios con clases supendidas este miércoles

En algunos casos la decisión la adoptaron los municipios, mientras que en otros fue el Ministerio de Educación (Mineduc) o el Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Colegios de cuatro comunas de Santiago tendrán suspendidas sus clases este miércoles 14 de octubre, a raíz de los estragos causados por las lluvias, granizadas y tormentas eléctricas que se registraron en la víspera.

Se trata de Santiago, Las Condes, Providencia y Ñuñoa, y en algunos casos la decisión la adoptaron los municipios, mientras que en otros fue el Ministerio de Educación (Mineduc) o el Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) extendió hasta esta jornada el aviso de probables tormentas eléctricas, aunque precisó que se podrían presentar solo en los sectores cordilleranos.

Los colegios con clases suspendidas este miércoles

De acuerdo con lo informado por el Mineduc, un total de doce colegios de la comuna de Las Condes estarán con las clases suspendidas este miércoles 14 de octubre.

Se trata de:

Colegio San Francisco del Alba.

Scuola Italiana Vittorio Montiglio.

Colegio San Francisco de Asís.

Colegio Wenlock.

Colegio Redland.

Colegio Cordillera de Las Condes.

Colegio William Kilpatrick.

Colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes.

Colegio Cumbres.

Colegio Nuestra Señora del Loreto.

Colegio Virgen de Pompeya.

Colegio San Nicolás de Myra.

Por otra parte, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, ratificó para esta jornada la suspensión de clases en todos sus establecimientos.

Según explicó, “las precipitaciones registradas en la Región Metropolitana han generado diversas afectaciones en establecimientos educacionales dependientes del Servicio”.

En tanto, las municipalidades de Providencia y Ñuñoa comunicaron que, debido al evento climático del martes, decretaron la suspensión total de clases para esta jornada en todos sus establecimientos educacionales públicos.