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Senapred entrega balance por sistema frontal: alerta roja en la RM y nuevas lluvias en camino

Senapred reportó viviendas dañadas, evacuaciones preventivas y nuevos pulsos de lluvia, mientras los municipios podrán recibir apoyo para registrar a las familias afectadas.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El Gobierno decidió conservar la alerta roja para la Región Metropolitana (RM) debido al sistema frontal que afecta a la zona central del país.

En el balance de este martes, las autoridades descartaron emergencias graves hasta ese momento, aunque continúa el monitoreo de las condiciones meteorológicas y sus posibles consecuencias.

En paralelo, se pronostican nuevas precipitaciones durante la noche y la madrugada de este miércoles 21 de octubre, por lo que los organismos de emergencia siguen atentos a posibles inundaciones, anegamientos y otras situaciones de riesgo.

Senapred entrega balance por sistema frontal de la RM

Tras una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que “hasta este momento no hay emergencias graves en todo el tramo” afectado por las precipitaciones. No obstante, insistió en que las condiciones meteorológicas aún requieren vigilancia y coordinación entre los organismos de emergencia.

En cuanto a las afectaciones, EL Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que 103 personas permanecían albergadas en la Región Metropolitana y otras ocho en la Región de Coquimbo, además de dos damnificados y una vivienda destruida en la Región de Valparaíso.

Respecto de las evacuaciones preventivas, las autoridades mantenían especial atención en campamentos de Puente Alto, Talagante y El Monte, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social anunció apoyo a los municipios para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) a las familias afectadas. En paralelo, el pronóstico anticipaba nuevas precipitaciones durante la noche y la madrugada, con lluvias de entre 20 y 35 milímetros entre las regiones del Maule y el Biobío durante este miércoles.

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