Sistema frontal: estos son los sectores que acumulan más mm de lluvia

En solo unas horas, hay zonas en las que ya han caído más de 20 mm de agua. Revisa los detalles y cómo acceder al mapa para ver cuánto ha llovido en tu ciudad.

El sistema frontal ya se está haciendo sentir con gran intensidad en diversos puntos de la Región Metropolitana y la zona central del país.

De acuerdo al pronóstico del tiempo, este martes sería la jornada en la que más milímetros (mm) de agua caerán. En este marco, se espera que las precipitaciones incrementen su intensidad durante la tarde hasta la medianoche.

Lluvia: Las zonas que registran mayores acumulados de agua

Durante el paso de un nuevo sistema frontal por la zona centro del país, estos son los sectores que registran mayores montos de lluvia en las últimas horas.

En la Región de Valparaíso, destacan Quillota con 26.4 mm, Rodelillo con 19.7 mm, Viña del Mar (Torquemada) con 18.6 mm y Quintero 17.1 mm.

En la Región Metropolitana, los sectores que más han acumulado lluvia en las últimas horas son: Llanos de Caleu–La Dormida (21.9 mm), Curacaví (19,8 mm), Melipilla San Diego (18,6 mm) y El Paico (14.3 mm).

Respecto a la Región de O’Higgins sobresalen Las Cabras-Rapel (17,4 mm) Portezuelo–Codelco (15.5 mm), San Vicente de Tagua Tagua (11,6 mm) y Quimávida (10.3 mm).

¿Cómo revisar cuánta agua de lluvia ha caído en tu ciudad?

Para revisar todos los detalles sobre la lluvia y cuánta agua ha caído en tu ciudad, lo puedes hacer a través del sitio web de MeteoChile, “Estaciones en línea”, haciendo clic en ESTE LINK.