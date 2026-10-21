Caso SQM: por qué se rechazó la millonaria demanda de Fulvio Rossi contra el exfiscal Gómez

Tras su sobreseimiento, en 2021 el exsenador presentó una acción judicial contra el Estado, el Servicio de Impuestos Internos y el expersecutor.

Un tribunal capitalino rechazó la demanda que interpuso el exsenador Fulvio Rossi en contra del exfiscal Pablo Gómez, la que interpuso luego de su sobreseimiento en el caso SQM.

La decisión la adoptó el 19° Juzgado Civil de Santiago en relación a la acción judicial a través de la cual el exparlamentario buscaba que se le pagara una millonaria indemnización.

En concreto, Fulvio Rossi presentó la demanda en 2021 contra el Estado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el expersecutor Pablo Gómez.

Según el texto presentado en el tribunal luego de su sobreseimiento, el exsenador solicitó una indemnización de $500 millones de pesos por daño moral y el pago de las costas del proceso, además de disculpas públicas por parte de los demandados.

Rechazaron la demanda de Fulvio Rossi contra el exfiscal Gómez

De acuerdo con lo resuelto por el mencionado tribunal, desestimó todos los argumentos presentados por Fulvio Rossi en contra del exfiscal Gómez y, además, lo condenó a pagar las costas del proceso.

En su fallo, el Juzgado Civil capitalino determinó que el expersecutor actuó en su calidad de fiscal regional y que, por tanto, la responsabilidad por sus conductas le corresponde al Estado y no a él como persona natural.

Un argumento similar planteó respecto del SII y la Fiscalía, las que, según estableció, actuaron dentro de sus facultades. En esa línea, descartó la existencia de dolo, falta de servicio o negligencia grave, según informó La Tercera.

El caso SQM, en el que se indagó el financiamiento ilegal de campañas políticas, al exsenador Fulvio Rossi se lo indagó por facilitar 20 boletas y una factura presuntamente falsas a Soquimich, por un monto de 91 millones de pesos.