Caso SQM: CDE pedirá anular absolución de Pablo Longueira, ME-O y Patricio Contesse

El Consejo de Defensa del Estado hizo especial alusión a que el tribunal aseverara que no se constituyó delito en el caso de Pablo Longueira por usar su correo electrónico personal y no el institucional.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fiscalía pidieron anular la decisión del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago que absolvió por presuntos delitos de financiamiento irregular de la política, en el marco del Caso SQM, a Patricio Contesse, Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira.

La decisión de la fiscal Claudia Perivancich y el CDE apunta a que la decisión tribunal no fue unánime, en el caso de estos tres involucrados.

En su presentación, el Ministerio Público precisó que “interponemos este recurso de nulidad por entender que el tribunal en su voto de mayoría ha dictado esta resolución infringiendo las normas legales que exigen ajustarse a determinados requisitos al momento de dictación de la sentencia”.

“El tribunal ha incorporado razonamientos contradictorios, algunos que van más allá de la lógica, de manera que lo que parece una fundamentación, en definitiva no es tal por el conjunto de vicios en los que se ha incurrido. Esperamos entonces que el tribunal acoja a tramitación este recurso, lo envíe para su conocimiento a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y resuelva la nulidad del juicio y de la sentencia”, puntualizó Perivancich.

Entre las razones del CDE para pedir la nulidad de la decisión que absolvió a Longueira, Contesse y ME-O está cuestionar que se determinar que no se juzgó en “un plazo razonable” y que hubo “falta de congruencia” al desestimar pruebas que daban cuenta de los beneficios económicos que habría recibido el militante UDI.

El Consejo de Defensa del Estado hizo especial alusión a que el tribunal aseverara que no se constituyó delito en el caso de Pablo Longueira por usar su correo electrónico personal y no el institucional y que se aceptara que lo hizo como “líder político buscando consensos”.

El abogado Alejandro Espinoza, defensor de Longueira, declaró a La Tercera que “sin perjuicio que no existen vicios de nulidad en la sentencia, este recurso es absolutamente improcedente pues de prosperar sería pulverizar la garantía básica de ser juzgado en un plazo razonable. A Pablo Longueira se le excluyó de la vida política por más de una década producto de esta persecución penal, generando un daño irreparable”.