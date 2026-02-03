Todos los detalles de la estafa por $145 millones por la que fue formalizado el hijo del ex senador Fulvio Rossi

Según expuso la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Iquique, las víctimas superan las 120 personas.

Con arraigo nacional quedó Franco Rossi, hijo del ex senador Fulvio Rossi, tras ser formalizado este martes por el delito de estafa que afectó a más de 120 víctimas, con un perjuicio global de 145 millones de pesos.

De acuerdo con lo expuesto por la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Iquique, en el delito tomaron parte también tres mujeres, a quienes identificó como Nicole Zerene Sunnah, Francisca Llanos Rodríguez y Camila Eyzaguirre Negrete, estas dos últimas hermana y pareja de Franco Rossi, respectivamente.

Según lo planteado por el fiscal Juan Zepeda en la audiencia de formalización, los hechos se iniciaron el año 2022, cuando el imputado ofreció a la comunidad iquiqueña sus servicios de asesoría legal, en calidad de “abogado”.

Los detalles de la estafa del hijo del ex senador Fulvio Rossi

En su exposición, el persecutor dijo que el hijo del ex senador Fulvio Rossi empleó la red social Facebook para convocar a la conformación de un comité para adquirir viviendas sociales, al que nombró Akatsuki.

Dada su condición de hijo de un ex parlamentario, Franco Rossi es muy conocido en la Región de Tarapacá, por lo que muchas personas se integraron al comité. En principio, cada una pagó entre 13 y 25 mil pesos para trámites administrativos.

El fiscal Zepeda reveló que estos montos se depositaron en las cuentas bancarias de las otras tres imputadas.

Luego añadió que, en noviembre de 2022, el hijo de ex parlamentario conformó un nuevo proyecto, al que se sumaron 120 personas, las que buscaban adquirir lotes en la playa Sarmenia, y a cada una de las cuales les solicitó una suma inicial de $600.000 para las gestiones administrativas. Luego les pidió una suma similar como adelanto del pago por el terreno.

El persecutor indicó que en 2023 Franco Rossi comenzó a entregar diversas excusas por los retrasos en el proceso de compraventa, hasta que las víctimas se contactaron con el Miunvu y supieron que era imposible construir viviendas en ese terreno, ya que se encuentra en una zona de inundación.

Luego de que Rossi se negara a devolver los montos depositados en las cuentas de las coimputadas, que ascendieron a lo menos a 145 millones de pesos, las víctimas presentaron una demanda en su contra, que llevó a la formalización del hijo del ex senador.

Además del arraigo, el tribunal iquiqueño fijó un plazo de investigación del caso que se prolongará durante 120 días.