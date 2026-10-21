“Lo que se dijo la primera vez…”: imputado por el crimen de vendedora de cartas Pokémon rompió el silencio

A Dominic Olortegui Quispe, de 20 años, se le perdió el rastro en un edificio de Santiago centro el jueves 20 de marzo de este año.

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Bastián Carvajal, uno de los dos imputados por la desaparición y presunto crimen de la vendedora de cartas Pokémon, Dominic Camila Olortegui Quispe, rompió el silencio durante la reconstitución de escena que se llevó a cabo en el edificio ubicado en la comuna de Santiago en el que se le perdió el rastro a la joven de 20 años.

La última vez que sus cercanos tomaron contacto con la víctima fue el día jueves 20 de marzo de este año, cuando la joven se dirigió a la que se suponía que era la inauguración de una tienda en un evento exclusivo, por lo que se le prohibió acudir con algún acompañante.

De acuerdo con el relato de amigos y familiares, un sujeto de nombre Bastián Carvajal, que también vendía cartas Pokémon, la invitó a ese lugar.

Alrededor de las 15:00 horas de ese día, Dominic le escribió un mensaje de Whatsapp a una amiga y le dijo: “Perdón amor, ando en un evento, que de hecho ni sé por qué me tienen en su casa“.

Después, la joven no volvió a comunicarse con nadie de su entorno y al día siguiente no llegó a su lugar de trabajo, lo que encendió las alertas y llevó a una investigación en que tomó parte la Policía de Investigaciones (PDI).

Habló imputado por el crimen de vendedora de cartas Pokémon

A siete meses de la desaparición y presunto crimen de Dominic, T13 atestiguó la reconstitución de escena en el edificio situado en el centro de la capital.

En ese marco, Bastián Carvajal rompió el silencio y aseguró que “lo que se dijo la primera vez en la prensa estuvo mal, no fue lo que pasó“.

Cuando se le preguntó qué ocurrió ese 20 de marzo en el departamento al que se invitó a lla vendedora de cartas Pokémon, el sujeto solo manifestó que “yo no hice nada aquí“.

Según reportó el citado medio, en la reconstitución solamente tomó parre Bastián, pues su pareja, Ruth Navarro, permanece en prisión preventiva y en la patrte final de su embarazo.

En una declaración previa, el imputado aseguró que su pareja fue la responsable de lo ocurrido. “Me tiré a un costado de la cama y vi cómo Ruth la ahorcaba. De repente la Cami se dejó de mover“, sostuvo en aquella oportunidad.

No obstante, la mujer lo desmintió y manifestó que Carvajal es “un hombre enfermo. Pienso que, si es capaz de culpar a la mamá de sus hijos de unas cosas así, es capaz de matar a una persona“.