Vendía cartas Pokémon: qué se sabe de la joven que cumplió un mes y medio desaparecida

A Dominique Olortigue, de 30 años, se le perdió la pista el 8 de marzo, tras asistir a una actividad de la comunidad Pokémon. Hay dos detenidos por el caso.

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A un mes y medio de la desaparición de la vendedora de cartas Pokémon Dominique Olortigue, para este sábado 25 de abril está prevista la formalización de las dos personas detenidas el miércoles, las que serán acusadas del delito de homicidio.

En el intertanto, la Policía de Investigaciones (PDI) continúa con las tareas para intentar dar con el paradero de la joven de 20 años, a quien se le perdió la pista el pasado 8 de marzo, luego de participar en una actividad de la comunidad Pokémon, donde acudió para vender cartas.

Vilma Quispe, madre de Dominique, contó que ese día almorzaron juntas y al día siguiente hablaron por WhatsApp, aunque después dejó de contestar.

Añadió que el 12 de marzo, debido a la inquietud que le generó su silencio, le hizo una pregunta de seguridad a través de la app de mensajería y le respondieron de manera extraña, lo que aumentó su preocupación y decidió ir a verla a su departamento.

“Toqué el citófono y nadie contestó. Estuve hasta la madrugada en el departamento, en la calle, esperándola a ver si mi hijita llegaba o se asomaba en la calle, y nada“, relató luego la mujer.

Los detenidos por desaparición de vendedora de cartas Pokémon

De acuerdo con lo informado por la PDI, los detenidos por la desaparición de Dominique Olortigue corresponden a un hombre y una mujer, ambos menores de 30 años.

La Fiscalía Centro Norte logró obtener las órdenes de detención tras presentar “pruebas contundentes“, según detalló la jefa de la Brigada de Ubicación de Personas, subprefecta Tatiana García-Huidobro.

Cercanos al caso precisaron que el sujeto arrestado también pertenecería al mundo de la compra y venta de cartas Pokémon.

Además, una amiga de Dominique confirmó que el entorno de la joven sospechaba de la implicancia en su desaparición del individuo detenido. Detalló a la vez que el sujeto se cortó y tiñó el pelo para cambiar su aspecto.