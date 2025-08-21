“Agradezco a la justicia y mi abogado que creyó en mi inocencia”: chileno acusado de robo en Mundial de Pokémon irá a tribunales

Por su parte, la presunta víctima aseguró que el mayor problema del nacional es que la “tarjeta de acceso de mi hotel estaba en su billetera”

El pasado viernes, Matías Alejandro Campos, chileno que participaba del Mundial de Pokémon en Estados Unidos, fue acusado de robo por lo que fue arrestado por la policía de Anaheim, ciudad de California y sede del evento.

La situación se dio a raíz de la acusación de un usuario de X identificado como That TCG Dad, quien difundió la fotografía y el arresto de Campos.

A través de su cuenta de Instagram, el joven escribió un mensaje donde detalló su situación actual agradeciendo “a la justicia de Anaheim, California, y mi abogado que creyó en mi inocencia”. Campos aclaró además que se encuentra “libre, sin riesgos de deportación como se habló por ahí, Visa Waiver activa y con muchas ganas de volver a Chile“.

Según confirmó La Tercera, el Tribunal Superior de California dejó a Campos libre “bajo su propia responsabilidad“, lo que significa que está a la espera de que se lleve a cabo su juicio, con el compromiso legal de presentarse a las audiencias el día que sea llamado a comparecer.

“Agradezco al gobierno norteamericano por el apoyo, fui tratado siempre con respeto, nunca hui del lugar, y jamás dejaría algo sin asumir, mis padres no me criaron así“, cerró en su comunicado el chileno asistente al Mundial de Pokémon.

La versión de la víctima en el Mundial de Pokémon

Por otro lado, el citado medio se puso en contacto con la presunta víctima, That TCG Dad, cuyo verdadero nombre es Tim Tipton, estadounidense de 29 años.

“Dejé mi mochila junto a mí, saqué mi botella de agua y bebí un poco. Me dolía un poco la cabeza, así que necesitaba agua constantemente. Pasaron unos cinco minutos y emparejaron la nueva ronda. Saqué mi teléfono y, al levantarme, me di cuenta que faltaba mi mochila. Supe al instante que alguien la había robado, porque acababa de sacar mi botella unos minutos atrás”, indicó en su relato.

Luego de haber notificado a un juez del campeonato, que lo dirigió a objetos perdidos, donde no tuvo éxito. “Después, un señor me llamó. Encontré la mochila vacía en el baño. Todo lo relacionado con Pokémon había desaparecido. Mi tarjeta de acceso del hotel, mi consola 3DS, mis juegos y mi mazo de cartas”, aseguró Tipton.

Rápidamente llamó a la policía, tomaron su declaración y luego recibió una fotografía con la cámara de seguridad donde identificaba a la persona que sustrajo su mochila. Con ello, encontró a Campos, el presunto ladrón en la zona de restaurantes del lugar.

“Tenía todos mis objetos encima y, cuando la policía lo registró, mi tarjeta de acceso del hotel, que aún no había denunciado como perdida, estaba en su billetera. También mi consola 3DS y mis juegos, en sus bolsillos”, detalló el hombre de 29 años. Según su versión, aunque el chileno intentó explicarse en un inicio, la policía encontró cada uno de sus objetos perdidos, “simplemente se calló y no habló más”.

“Su mayor problema es que la tarjeta de acceso de mi hotel estaba en su billetera, y él no se hospedaba en ese hotel“, cerró.