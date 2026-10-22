Bienes por $2.857 millones siguen sin uso: Contraloría alerta por hospital modular del Barros Luco

El recinto cerró en 2021, pero sus bienes siguen almacenados, con observaciones de Contraloría por depreciación, registros contables e inconsistencias en el inventario.

La Contraloría formulará un reparo por $859.629.807 por la depreciación de los bienes del hospital modular instalado junto al Hospital Barros Luco, recinto que permanece sin uso desde 2021, tras el cierre de sus operaciones durante la pandemia.

Una auditoría detectó que los activos públicos, valorizados en $2.857 millones, llevan más de cuatro años almacenados sin que se haya definido su destino.

El hospital de campaña fue habilitado para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19 y tenía capacidad para atender a 100 pacientes. Funcionó desde junio de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021, cuando comenzó su cierre definitivo. Posteriormente, los bienes fueron traspasados desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales al Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS), que no concretó las gestiones necesarias para resolver su utilización.

Además, Meganoticias consignó que el organismo fiscalizador detectó que el SSMS contabilizó un ajuste por deterioro de $1.996.594.444 sin contar con autorización previa de Contraloría.

Aunque el servicio informó que dejó sin efecto ese registro en agosto de 2026, la observación se mantuvo debido a que no se entregaron todos los antecedentes contables requeridos para respaldar e individualizar el valor de los activos.

La revisión también identificó inconsistencias en el inventario, ya que al comparar los registros de 2021 con una inspección realizada en marzo de 2026, se detectó una diferencia de 22 bienes.

El SSMS señaló que nueve estaban en dependencias del Hospital Barros Luco, mientras que los otros 13 seguían en proceso de búsqueda. Asimismo, cinco equipos, dos lavadoras y tres secadoras, no fueron encontrados inicialmente, aunque una empresa de seguridad los restituyó posteriormente.

Debido a lo anterior, Contraloría mantuvo sus observaciones y ordenó definir el destino de los bienes, además de resolver las deficiencias detectadas en su control y registro.