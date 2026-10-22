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Con chubascos y tormentas eléctricas: a qué hora será el peak de la lluvia en la RM este jueves

La inestabilidad atmosférica en la zona central y centro-sur se mantendrá al menos hasta el próximo sábado 24 de octubre.

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Juan Pablo Ernst
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La inestabilidad atmosférica en la zona central y centro-sur se mantendrá al menos hasta el sábado 24 de octubre y este jueves se manifestará con lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con el pronóstico de Meteochile, también se presentarían ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en sectores como Curacaví, Melipilla y San José de Maipo.

Respecto de las precipitaciones, la meteoróloga de Meteored, Francisca Jofré, apuntó que las precipitaciones tendrán un carácter más convectivo, es decir, en forma de chubascos intensos y localizados.

Según las estimaciones, debido a la lluvia podrían caer hasta 7 milímetros en algunos sectores de la RM durante esta jornada.

A qué hora será el peak de la lluvia en la RM

Si bien el día comenzará con nubosidad parcial en diversos sectores, con el paso de las horas las nubes se irán concentrando sobre la capital.

En esa línea, la plataforma Meteored precisó que hay un 70% de probabilidad de que la lluvia caiga a partir de las 14:00.

Además, detalló que desde las 17:00 horas dicha posibilidad aumenta a un 90%, lo que se mantendrá hasta la medianoche.

Respecto del viernes 23, el pronóstico establece que la lluvia continuará en la RM, aunque no se contempla la presencia de actividad eléctrica.

En concreto, se espera que los chubascos se presenten desde horas de la mañana y se prolongarían hasta finalizar la tarde.

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