Lluvias sobre lo normal hasta noviembre: así estará el tiempo en Santiago y regiones

Las precipitaciones continuarían hasta la quincena del próximo mes, aunque disminuirían su intensidad gradualmente.

Las lluvias que han afectado a la zona central de Chile podrían prolongarse durante las próximas semanas, incluso hasta mediados de noviembre, aunque su intensidad disminuiría gradualmente.

En diálogo con Radio Cooperativa, Pamela Henríquez, coordinadora jefa de Meteored Chile, indicó que los modelos meteorológicos anticipan precipitaciones por sobre los niveles habituales para esta época del año, lo cual responde a un escenario de inestabilidad atmosférica que podría mantener las lluvias en distintas zonas del país.

¿Qué regiones podrían recibir más lluvia?

Henríquez explicó que un centro de baja presión ubicado frente a la zona central se desplaza hacia el sur. Este sistema favorecería las precipitaciones, principalmente entre las regiones del Maule y La Araucanía.

En esos territorios, especialmente en sectores costeros y valles, podrían acumularse entre 35 y 40 milímetros de agua en una sola jornada. Además, se esperan nuevos episodios de lluvia durante el jueves y hasta la mañana del viernes.

La meteoróloga advirtió que estas condiciones podrían mantenerse durante las próximas semanas. “Por el momento, se aprecia que octubre terminaría con posibilidades de esta situación, de generar más tormentas y hasta la quincena de noviembre se podría apreciar”, sostuvo.

La inestabilidad también podría afectar a las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de O’Higgins. En estas zonas, las precipitaciones y las tormentas podrían reactivarse durante las tardes, al menos hasta el viernes.

Advierten posible formación de nubes tornádicas

Las tormentas también podrían alcanzar una mayor intensidad en sectores de la zona centro-sur. Ante este escenario, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por la posible formación de nubes tornádicas entre las regiones del Maule y La Araucanía.

“No significa que vamos a tener un tornado, pero sí van a estar estas nubes bien potentes con bastante desarrollo vertical, que son las que traen también las tormentas eléctricas y el granizo”, precisó.

La experta añadió que las condiciones atmosféricas también podrían propiciar fenómenos intensos en el litoral, entre ellos la eventual formación de trombas marinas.

Santiago registra un superávit de precipitaciones

Las lluvias recientes también han mejorado los registros de precipitaciones en la capital. Según los datos de la estación de Quinta Normal, Santiago acumulaba 275,9 milímetros de agua, frente a un promedio anual de referencia de 286,3 milímetros, lo que representa un superávit del 23,4% respecto de lo esperado para la fecha.

Octubre también sobresale por la cantidad de agua caída. Durante el mes se registraron 108 milímetros de lluvia, una cifra significativa para un período que normalmente presenta pocas precipitaciones en Santiago.

Pese a este panorama, la especialista advirtió que las lluvias no permiten dar por superada la sequía. Como ejemplo, mencionó el lago Peñuelas, cuyas reservas siguen siendo insuficientes a pesar de la recuperación observada.

El verano podría traer temperaturas cercanas a los 40 grados

Para los próximos meses, Henríquez anticipó un escenario que podría combinar precipitaciones superiores a lo normal con temperaturas elevadas durante el verano.

La meteoróloga relacionó esta posibilidad con la intensificación prevista del fenómeno de El Niño y con el calentamiento global. Ambos factores podrían contribuir a episodios de mayor inestabilidad atmosférica y favorecer eventos de calor extremo.

“Podríamos tener, incluso, temperaturas muy extremas; olas de calor y temperaturas que, se espera, puedan llegar a los 40 grados”, advirtió.